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Şekerbank ve VakıfBank konut kredi faizlerini yüzde 0.98'e indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank'ın ardından Şekerbank ve VakıfBank da 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde  60 aya kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü

10 Mayıs 2018, Perşembe 22:15
Şekerbank ve VakıfBank konut kredi faizlerini yüzde 0.98'e indirdi
Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, 60 aya varan vadelerde  uygulanacak indirimle banka ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500  bin TL'ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0,98'e  çekti.

Konut kredisi faizlerinde indirime giden ilk özel banka olan Şekerbank'ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.

FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM


Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut  sektöründe yaşanacak canlılığın tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Taze, "Bu kapsamda biz tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu  bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı  sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik.

Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz."  ifadelerini kullandı.

VAKIFBANK'TAN İNDİRİM AÇIKLAMASI


VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

Bankanın açıklamasına göre, VakıfBank, 14 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere konut kredisinde faiz oranlarını indiriyor.

Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98'e düşürdü.

VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

HANGİ BANKALAR İNDİRİME GİTTİ?

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi. Ziraat Bankası'nda mevcut durumda aylık faiz oranı yüzde 1.23 seviyesinde. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da konut faizlerinde indirime gitti. Banka, 10 yıl vadeli 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekti.

Akşam saatlerinde de Şekerbank ve Vakıfbank faiz indirimine gitti.

Son dakika: Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredi faizlerini düşürdüSon dakika: Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredi faizlerini düşürdü


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