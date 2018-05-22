Şekerden ve şekerin getirdiği yan etkilerinden nasıl kurtuluruz?

Metabolik Sendrom Nedir?

Metabolik Sendrom başlangıçta mevcutta olan insülinin kullanılamaması, yani insülin direnci karın şeker hastalığı bölgesi yağlanması, kolesterol ve lipd yüksekliği (kanda yağ oranının artması), kalp damar hastalığı ve hipertansiyonu bünyesinde bulunduran bir sendromdur yani hastalıklar grubudur.





-Metabolik Cerrahi Nedir?

Metabolik Sendrom ile beraber mevcutta olan seker hastalığının da düzelmesini sağlayan Laparaskopik (kapalı) yöntemle yapılan cerrahi işlemdir.





-Tip 2 Diyabet Nedir?

Diyabet yani şeker hastalığı Tip1 ve Tip 2 diye ayrılmaktadır. Tip 1 şeker hastalığında doğuştan pankreas hücreleri doğuştan insülin üretemez ve kanda şeker yükselir.





Tip2 şeker hastalığında ise vücuttaki organlar pankreasın ürettiği insülini kullanamaz ve kandaki şeker yükselir. Kronik yani ömür boyu süren bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyen yıllarında önceden insülin yapabilen bu hücrelerde insülin üretemez olurlar bundan dolayı olabildiğince erken yaşlarda cok fazla gecikmeden müdahele gerekir.





Gizli Şeker Nedir?

Kanımızdaki şeker miktarı üst seviyede ama diyabet tanısı koyduracak kadar değilse bu gizli şeker hastası olarak tanımlanır. Yapılan araştırmalarda bu kişilerin 10 yıl sonra Tip2 diyabet olma olasılığı vardır.













Diyabetin Belirtileri Nelerdir?

Çok su içme, çok idrara çıkma, çok yemek yeme, bazen iştahsızlık, ağızda kuruluk hissi, halsizlik ve çabuk yorulma, geceleri idrara çıkmada artış, ilerleyen dönemlerde ise ek olarak;

Bulanık görme, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, inatçı enfeksiyonlar, tekrarlayan mantar enfeksiyonları, kaşıntı gibi belirtiler diyabetin belirtileridir…









Diyabetin (Şeker Hastalığının) Olumsuz Etkileri (Komplikasyonları) Nelerdir?

1-Kalp damar hastalıkları; enfarktus

2-Ayak ve bacak damarları gibi küçük damarlarda tıkanıklık, kaşıntı, morarma, bir türlü iyileşmeyen yaralar, mikotik hastalıklar, ayak parmak kangreni

3-Cinsel organlara giden damarların tıkanmasına bağlı ereksiyon bozuklukları, kadınlarda vajinal kuruluk, genital mantar enfeksiyonları nihayetinde de kısırlık

4-Görme bozuklukları ve göz hastalıkları

5-Böbrek damarının tıkanmasına bağlı böbrek yetmezliği

6-Beyin damarlarındaki tıkanıklığa bağlı inme geçirme





Vücudun tüm damarlarında meydana gelen tıkanıklık ve daralmaya bağlı diğer tüm belirtiler





Şeker Hastalığı İçin Sürekli İlaç Ya Da İnsülin Kullanmak Zorunda Mıyız Bu Hastalığın Cerrahi Tedavisi Var mı?

Evet VAR. Özellikle tip2 diyabet dediğimiz sonradan oluşan şeker hastalığında da hastalar insülin ya da hap kullansın ya da kullanmasın obez ya da normal kiloda olsalar da bu hastalıktan Laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan METABOLİK CERRAHİ ile kurtulabilirler.





METABOLİK CERRAHİDE KİME HANGİ AMELİYAT YÖNTEMİ?

Vücut kitle indeksi (VKI) 30 ve üzeri(40 ve üzeri) Obez ve Morbit Obez Tip2 diyabet (Şeker) hastalarında TRANSITBIPARTISYON, Gastrik Bypass, Mini Gastrik ByPas, Sleeve gastrektomi (Tüp mide), SADI-S ameliyatlari da uygulanabilir.





Ancak vücut kitle indeksi (VKI) 28-30 ve altı olan normal kilolu bireylerde uygulanacak ideal metabolik cerrahi yöntemlerinden biri ILEALINTERPOZISYON ameliyatı olduğu bilinmektedir.





ILEAL INTERPOZISYON AMELİYATI

Bu ameliyatta kan şekeri düzeyi etkili bir şekilde düşmekte ve hastada aşırı kilo kaybı olmamaktadır. Kan şekeri seviyesinde etkin bir düşüş sağlamaktadır.





Ileal Interpozisyon operasyonu başından beri Tip 2 Diyabet tedavisi için geliştirilmiş bir cerrahi tedavi yöntemidir. Metabolik sendrom tanımı içinde Tip 2 Diyabet ile birlikte, hipertansiyon, hiperlipidemiler (kolesterol ve trigliserid yüksekliği) ve kilo fazlalığı yer almaktadır. Metabolik Sendrom’un bileşenlerinin tamamını İleal İnterpozisyon ameliyatı ile de tedavi etmek mümkündür.





Ileal Interpozisyon ameliyatı çıkış noktası olarak bir obezite ameliyatı değildir. Metabolik Sendrom kapsamında yer alan sağlık sorunlarının tamamına yönelik, özellikle de Tip 2 Diyabet’i tedavi etmeyi amaçlayan bir ameliyat olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla İleal İnterpozisyon ameliyatı için obezite kriterler arasında yer almamaktadır. Ancak, İleal İnterpozisyon ameliyatı obezite ve morbid obezite tedavisinde uygulanan ağır emilim bozukluğu yaratan Mini-Gastrik Bypass (Tek Anastomoz Gastrik Bypass), Roux-Y Gastrik Bypass (Mide Bypass’ı), BPD (Biliopankreatik Diversiyon) ± DS (Duodenal Switch), DJB (Duodenojejunal Bypass) gibi cerrahi yöntemler ile karıştırılmamalıdır









TRANSITBIPARTISYON AMELİYATI

Bu ameliyatta kan şekeri seviyesindeki düşüş ileal interpozisyondaki kadar etkili olmamakla birlikte vitamin mineral eksikliği daha az olmaktadır.









SADI-S AMELIYATI

Bu ameliyatta da tek anastamoz uygulandığı için komplikasyon oranı daha azalmaktadır ve kilo kaybı ile birlikte etkin bir kan şekeri düşüşü sağlamaktadır. Obez Tip2 diyabetlilerde tercih edilen yöntemlerden biri olduğu bilinmektedir.





MINI GASTRIK BYPASS AMELIYATI

Bu ameliyatta SADI-S operasyonuna benzer etkili bir kilo kaybı ve kan şekeri düşüşü sağlandığı için obez Tip2 Diyabetlilerde tercih edilmektedir. SADI-S den farkı bunda mideden çıkarılan bölüm yoktur. Yine tek anastomoz içermektedir.





MİDENİN KÜÇÜLTÜLMESİ (SLEEVE GASTREKTOMİ) =TÜP MİDE

Obeziteye bağlı Tip2 Diyabette uygulanabilir. Obeziteye bağlı şeker hastalığının düzelmesini sağlamaya yardımcı olur.





GASTRİK BYPASS (MİDE KÜÇÜLTME VE MİDEY İLE BARSAKLAR ARASINDA KISA DEVRE OLUŞTURMA)

Obeziteye bağlı Tip2 diyabette etkili bir yöntemdir.





GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE OBEZİTEYE BAĞLI DİYABET İÇİN AMELİYAT YÖNTEMLERİ ÇEŞİTLİ İKEN

NORMAL

KİLODAKİ ŞEKER HASTALARI İÇİN AMELİYAT YÖNTEMİMİZ

ILEALINTERPOZISYONDUR.





Metabolik Cerrahide Ameliyat Sonrası Beslenme Nasıl Olmaktadır?

Ameliyattan sonraki ilk 1 haftada sıvı gıda alımı, sonrasında da yarı katı ve katı gıdaya geçilmektedir. Hastalara konunun uzmanı diyet uzmanı tarafından operasyon sonrası beslenme şeklini gösteren bilgilendirme verilmelidir.





Ameliyat Sonrası Süreç Nasıldır?

Sorunsuz geçen bir ameliyattan sonra bu süre ortalama 4-5 gündür. Ancak obeziteye bağlı diyabet için sadece Sleeve gastrektomi yapılmış ise bu süre 2 güne inmektedir.