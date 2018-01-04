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Seks robotları insanları öldürebilir

Uzmanların yaptığı son uyarılara göre seks robotlarını hacklemek bir bilgisayarı ele geçirmekten çok daha kolay. Bu da beraberinde çok ciddi tehlikeler getiriyor

04 Ocak 2018, Perşembe 03:34
Seks robotları insanları öldürebilir
Yapay zeka araştırmacıları internet bağlantılı robotların yarattığı güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulunuyor. Son uyarı, İngiliz basınına konuşan siber güvenlik uzmanından geldi.

Deakin Üniversitesi’nden Nicholas Patterson, Star Online’a yaptığı değerlendirmede bilgisayar korsanlarının bir robot ya da robotik cihazı ele geçirerek bağlantıları, kol ve bacakları, bazı durumlarda cihaza eklenmiş olan kesici aletleri kontrol edebileceklerini belirtti.


'BİLGİSAYARI HACKLEMEKTEN ÇOK DAHA KOLAY'


Patterson, seks oyuncakları da dahil günümüz robotlarını hacklemenin bir bilgisayarı ele geçirmekten çok daha kolay olduğunu söyleyerek tehlikeye dikkat çekti. Bu tür robotların ağır ve güçlü olduklarını belirten Patterson “Korsan hacklediği robot üzerinde tam kontrole sahip olur ve istediği talimatı verebilir. Fiziksel eylemleri gerçekleştirmek, zarar vermek için kesinlikle kullanılabilirler” dedi.

Araştırmacılar bilgisayar korsanları tarafından uzaktan kontrol edilebilecek Bluetooth özellikli seks oyuncaklarında güvenlik açıkları keşfetmişlerdi. Örneğin hackerlar geçen yıl bir vibratörün kontrolünü ele geçirerek titreşim komutları gönderebildiler.

Kaynak: Sputnik

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