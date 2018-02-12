Seks skandalı Oxfam'ı zor durumda bıraktı

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, çalışanlarının Haiti depremi sırasında karıştığı seks skandalı yüzünden İngiliz hükümetinden aldığı mali desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı

12 Şubat 2018, Pazartesi 21:27
Seks skandalı Oxfam'ı zor durumda bıraktı
Oxfam’ın çalışanlarının, 2010 yılında meydana gelen depremin ardından Haiti’de depremzedeler ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının ardından, İngiliz hükümeti kuruluşa her yıl yaptığı mali katkıyı gözden geçireceğini açıkladı.


HÜKÜMET 32 MİLYON STERLİN MALİ KATKIDA BULUNUYOR


İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, bugün Oxfam Üst Düzey Yöneticisi Mark Goldring ve Mütevelli Heyeti Başkanı Caroline Thomson ile bir araya geldi. Oxfam yöneticilerinin görüşmede kuruluşun seks skandalı olayını ele alma biçimiyle ilgili savunma yaptıkları belirtiliyor. İngiliz hükümeti Oxfam’ın bütçesine yılda yaklaşık 32 milyon sterlin mali katkıda bulunuyor.


The Times gazetesi geçen hafta, Oxfam’ın 2011’de hazırladığı ancak sümen altı edilen soruşturma raporuna dayandırdığı bir haber yayımlamıştı.


300 MİLYON STERLİN BÜTÇESİ VAR 


Oxfam’ın Haiti şubesinin direktörü Roland van Hauwermeiren ile bazı çalışanlarının depremzede kadınlar ile para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği ancak yardım kuruluşunun olayı örtbas ettiği ortaya çıkmıştı. 2010'da yaşanan Haiti depremi sırasında gerçekleşen olayda, Oxfam’ın Hauwermeiren için kiraladığı villanın kullanıldığı da belirlenmişti.

Olaya karışan depremzedelerden bazılarının 18 yaşının altında olduğu iddialarının da Oxfam'ın sümen altı ettiği soruşturma raporuna yansımasına rağmen kurumun, Hauwermeiren’i resmi makamlara ihbar etmek yerine kademeli bir şekilde istifaya zorlamayı tercih ettiği tespit edilmişti.

Yıllık bütçesi 300 milyon sterlin İngiliz hükümetinin katkıları ve halktan topladığı bağışlarla yılda yaklaşık 300 milyon sterlin bütçe kullanan Oxfam’ın, kamuoyundaki imajının ve yardım çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için olayı sümen altı ettiği öne sürülmüştü.


KURUM İDDİALARI REDDEDİYOR


Oxfam’ın, İngiltere’de yardım kuruluşlarını denetleyen Hayır Kurumları Komisyonu’na ise olayın ayrıntılarını iletmediği ortaya çıkmıştı.

kurum, skandalı örtbas ettiği yönündeki iddiaları reddediyor. Büyükelçiden tepki Öte yandan Haiti’nin Londra Büyükelçisi Bocchit Edmond da dün yaptığı açıklamada, Oxfam skandalını “şoke edici, utanç verici ve kabul edilemez.” diye nitelendirmişti.


ÜST DÜZEY BİR YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ


Çalışanlarının Haiti’de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam’ın üst düzey yönetici yardımcısı Penny Lawrence, görevinden istifa etti.


NE OLMUŞTU?


Haiti’de 2010’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 220 bin kişi hayatını kaybetmiş, 300 bin kişi yaralanmış, bir milyon 300 bin kişi de evsiz kalmıştı.

Oxfam'dan 2011’de kamuoyuna yapılan açıklamada, Haiti’de görev yapan bazı çalışanlarının “uygunsuz davranış” soruşturması sonrasında işi bıraktığı ancak soruşturmanın parasal olmadığını bildirilmişti.

Haiti depremiyle ilgili bomba iddia: İngiliz yardım kurumu çalışanları depremzedelerle para karşılığı seks yaptıHaiti depremiyle ilgili bomba iddia: İngiliz yardım kurumu çalışanları depremzedelerle para karşılığı seks yaptı

AA


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