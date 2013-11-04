Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5 – 10 Kasım Tarihlerinde Düzenlenecek Fuar, Sektördeki Tüm Bakışları Bursa’ya Çevirecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından, ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği işbirliğinde, KOSGEB, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli destekleri alınarak hazırlanan BURSA OTOSHOW 2013, Bursa 8. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı, 5 - 10 Kasım 2013 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

Bu yıl Fuarın özel davetliler ve basın mensupları için VIP açılışı 4 Kasım 2013 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

İki yılda bir gerçekleşen Bursa OtoShow Fuarı, 2011 yılında 122.490 kişi tarafından ziyaret edilmiş olup bu yıl % 25 büyüme ile 4 ayrı salon ve fuayeden oluşan kapalı alanda 150.000 ziyaretçi hedefi ile hazırlanmaktadır.

Ersözlü; "Ünlü Markaları Son Model Araçlarını Sergileyecekleri Fuar Tüm Bakışları Bursa’ya Çevirecek”

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan ERSÖZLÜ “Sektördeki önemli markaların en son modellerinin sergileneceği Bursa OtoShow Fuarı tüm bakışların Bursa’ya çevrilmesine neden olacaktır. Fuara katılan birbirinden ünlü markalar yılın son aylarına denk gelen bu Fuarda çok cazip kampanyalarla otomobil severlerin karar verme süreçlerine önemli katkılarda bulunacaktır. Otomobil firmaları fuara özgü fiyatları ve düzenleyecekleri kampanyalarla satış adetlerini artırmayı hedeflemektedir.” dedi.

Ersözlü; "Fuar Marka Çeşitliliği ve Şovları İle Dikkat Çekiyor ”

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan ERSÖZLÜ “Bursa OtoShow Fuarı’ndaotomobil, 4x4, ticari araç markaları ile ANADOL, CHEVROLET, DODGE, FIAT, FORD, OLDSMOBILE, PONTIAC marka başta olmak üzere klasik otomobiller ve sektörde faaliyet gösteren tunning firmaları, aksesuar firmaları, otogaz firmaları ve lastik firmaları toplamda 64 marka ile yer alacak olup 200 araç stantlarda sergilenecektir.

Fuarda; HONDA CRV 1.6 DİZEL ve CITROEN YENİ C4 GRAND PICASSO modellerinin Bursa lansmanları ilk kez Bursa OtoShow 2013 Fuarı’nda yapılacaktır. MERCEDES BENZ E - COUPE, C-COUPE, PORSCHE CARRERA S, PANAMERA 4 S EXECUTIVE, AUDI YENİ A8 LONG, RS5 COUPE, VOLKSWAGEN TOUAREG, SUBARU BRZ 2.0 R HIGH 6AT, HONDA CR-Z 3K, CITROEN DS5, FIAT PUNTO S7 LOUNGE, PEUGEOT 208 CTI, RENAULT MEGANE SPORT TOURER, DACIA DUSTER, KIA CEED HB PREMIUM AT, TOYOTA YARIS HYBRID, GT86 ve FORD KUGA gibi değişik segmentlerden 35.000 TL ile 1.000.000 TL arası araçlar otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Bursa Klasik Otomobilciler Derneği işbirliği ile; model araçlar Salon 1, 2 ve 3 te yer alarak ilgililere keyifli bir nostalji yaşatacaktır.” dedi.

Elif Ece UZUN, Tatsyana TSVIKEVIC gibi birbirinden ünlü mankenlerin hazır bulunacağı Bursa Oto Show Fuarı, profesyonel gruplar tarafından gerçekleştirilecek dans şovları ile Bursa ve çevresinden gelecek on binlerce ziyaretçiye görsel bir şov sunacaktır. Fuar ziyaretçilerinin çocuklarını emanet edecekleri oyun ve etkinlik alanı ise fuaye alanında yer alacaktır.

Fuar kapsamında yer alan “Tunning Özel Bölümü”nde sergilenecek son model aksesuarlar Fuara çeşitlilik kazandıracaktır.

Fuar hakkında detaylı bilgi için www.otoshowbursa.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fuar, 5 – 9 Kasım 2013 tarihleri arasında 11.00 – 22.00, 10 Kasım 2013 tarihinde ise 11.00 – 21.00 saatleri arasında genel ziyarete açık olacaktır.