Sel nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

ARI KOVANLARI TELEF OLDU

Mehmet Nuri Turan

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Alitaş köyü Şengalek mezrasında aşırı yağışlar sele neden olmuş ve taşan sel suları dolayısıyla 2'si arıcı olmak üzere 5 kişi mahsur kalmıştı.Köylülerin yaptığı tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayan 5 kişi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu.Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için botla harekete geçerek 2 erkek, 3 kadını mahsur kaldıkları yerden kurtardı.Kurtarılan 5 kişinin bulunduğu bölgeye sel suları nedeniyle ambulans yetişemeyince ıslanan vatandaşlar köylülerin evlerine götürüldü.Islanan vatandaşlar için köylüler soba yakarken, sel dolayısıyla bin adet arı kovanının ise telef olduğu belirtildi.Sel nedeniyle mahsur kalan küçükbaş hayvanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.İHA