Sel, Selçuk'u da vurdu! Hayko Cepkin'in işlettiği mekan zarar gördü

İzmir-Selçuk
'ta etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Çamurla gelen selden Şirince
alt geçidi de nasibini aldı. Alt geçit tamamen sele teslim olurken, bazı cadde ve sokaklarda çökme meydana geldi. Felaketten şarkıcı Hayko Cepki
n'in mekanı da etkilendi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Sanatçı Hayko Cepkin
'in işlettiği yer de selden etkilendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarlarını yıkan sular, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de büyük zarar verdi
Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı
3 SENE ÖNCE AÇMIŞTI
Hayko Cepkin
, mekanını 2015 yılında İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince mahallesindeki 9 dönümlük arazi üzerinde kurmuştu.
Çiğdem Saltık