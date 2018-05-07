Sel, Selçuk'u da vurdu! Hayko Cepkin'in işlettiği mekan zarar gördü

MADDİ HASAR OLUŞTU

Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı

3 SENE ÖNCE AÇMIŞTI

Çiğdem Saltık

'ta etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Çamurla gelen seldenalt geçidi de nasibini aldı. Alt geçit tamamen sele teslim olurken, bazı cadde ve sokaklarda çökme meydana geldi. Felakettenn'in mekanı da etkilendi.'in işlettiği yer de selden etkilendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarlarını yıkan sular, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de büyük zarar verdi, mekanını 2015 yılında İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince mahallesindeki 9 dönümlük arazi üzerinde kurmuştu.