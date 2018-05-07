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Sel, Selçuk'u da vurdu! Hayko Cepkin'in işlettiği mekan zarar gördü

Ege'yi etkisi altına alan sel Hayko Cepkin'in, İzmir Selçuk ilçesindeki mekanını da etkiledi. Şarkıcının işletme içerisindeki çadır ve malzemeleri maddi zarara uğradı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 10:26
Sel, Selçuk'u da vurdu! Hayko Cepkin'in işlettiği mekan zarar gördü
İzmir-Selçuk'ta etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Çamurla gelen selden Şirince alt geçidi de nasibini aldı. Alt geçit tamamen sele teslim olurken, bazı cadde ve sokaklarda çökme meydana geldi. Felaketten şarkıcı Hayko Cepkin'in mekanı da etkilendi.



MADDİ HASAR OLUŞTU

Sanatçı Hayko Cepkin'in işlettiği yer de selden etkilendi. Büyük maddi hasarın oluştuğu işletmenin istinat duvarlarını yıkan sular, işletme içerisindeki çadır ve malzemelere de büyük zarar verdi



Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı Meteoroloji'den 9 il için sel uyarısı

3 SENE ÖNCE AÇMIŞTI

Hayko Cepkin, mekanını 2015 yılında İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince mahallesindeki 9 dönümlük arazi üzerinde kurmuştu.



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