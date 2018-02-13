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Selahattin Demirtaş Ankara'ya götürüldü

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı yarın görülecek dava için Edirne'den Ankara'ya getirildi. Demirtaş, ana dava için mahkeme salonunda ilk kez hazır bulunacak
 

Selahattin Demirtaş Ankara'ya götürüldü
Diyarbakır'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın, 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek ana davası için Edirne'den Ankara'ya getirildiği belirtildi.

Ankara Adliyesi'ndeki duruşma salonunun küçük olması nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılacak duruşmaya, 100'ün üzerinde avukatın katılması bekleniyor.

Tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına, güvenlik gerekçesiyle getirilmeyen Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de duruşmaya katılmayınca mahkeme heyeti, yarın görülecek duruşmaya getirilmesi yönünde karar vermişti.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN 142 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Demirtaş, tutuklu yargılandığı ana davada, duruşma salonunda ilk kez hazır bulunacak. Demirtaş, "terör örgütü kurma ve yönetme", "örgüt propagandası" ile "suç ve suçluyu övme" iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı.

DHA
 


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