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Selahattin Demirtaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Cumhurbaşkanı adayı oldu

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oldu. Bugün CHP de cumhurbaşkanı adayını Muharrem İnce olarak belirlemişti. Bu gelişmenin ardından Selahattin Demirtaş hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı.
 

Selahattin Demirtaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Cumhurbaşkanı adayı oldu
Muahafet partileri adaylarını belirledi. Bugün CHP, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Akşam saatlerinde ise HDP cumhurbaşkanı adayını Selahattin Demirtaş olarak belirledi. Bu gelişme sonrası Selahattin Demirtaş hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

10 Nisan 1973 yılında dünyaya gelen Selahattin Demirtaş aslen Palu, Elâzığlıdr. Zaza kökenli olan Demirtaş'ın asıl mesleiği Türk siyasetçi ve avukattır

Türkiye Büyük Millet Meclisi 25. dönem İstanbul milletvekili olup, 22 Haziran 2014 tarihinden bugüne Figen Yüksekdağ ile birlikte Halkların Demokratik Partisi eşbaşkanlığını yapmaktadır.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alan Demirtaş, siyasete girmeden önce serbest avukatlık ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesinde yöneticilik yapmıştır.

Muğla'da üniversitede okuyan abisinin PKK'nın gençlik örgüt sorumlusu olarak gözaltına alınıp 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Selahattin Demirtaş'ın siyasi kariyeri

2014 yılından Halkların Demokratik Partisi bugüne partinin eşbaşkanlığını yapmaktadır

2007-2008 yılları arasında Demokratik Toplum Partisi'nde görev almıştır

2008-2014 yılları arasında Barış ve Demokrasi Partisi'nde görev almıştır

2014 yılında ilk defa referandum yoluyla yapılan 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne katılan 3 adaydan biri olan Selahattin Demirtaş %9.76 oy alarak 3. sırada kalmıştır.








 


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