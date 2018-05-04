Selahattin Demirtaş kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Cumhurbaşkanı adayı oldu

Akın Güler

Muahafet partileri adaylarını belirledi. Bugün CHP, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Akşam saatlerinde ise HDP cumhurbaşkanı adayını Selahattin Demirtaş olarak belirledi. Bu gelişme sonrası Selahattin Demirtaş hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı.SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?10 Nisan 1973 yılında dünyaya gelen Selahattin Demirtaş aslen Palu, Elâzığlıdr. Zaza kökenli olan Demirtaş'ın asıl mesleiği Türk siyasetçi ve avukattırTürkiye Büyük Millet Meclisi 25. dönem İstanbul milletvekili olup, 22 Haziran 2014 tarihinden bugüne Figen Yüksekdağ ile birlikte Halkların Demokratik Partisi eşbaşkanlığını yapmaktadır.Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde alan Demirtaş, siyasete girmeden önce serbest avukatlık ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şubesinde yöneticilik yapmıştır.Muğla'da üniversitede okuyan abisinin PKK'nın gençlik örgüt sorumlusu olarak gözaltına alınıp 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.Selahattin Demirtaş'ın siyasi kariyeri2014 yılından Halkların Demokratik Partisi bugüne partinin eşbaşkanlığını yapmaktadır2007-2008 yılları arasında Demokratik Toplum Partisi'nde görev almıştır2008-2014 yılları arasında Barış ve Demokrasi Partisi'nde görev almıştır2014 yılında ilk defa referandum yoluyla yapılan 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne katılan 3 adaydan biri olan Selahattin Demirtaş %9.76 oy alarak 3. sırada kalmıştır.