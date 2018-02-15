Selahattin Demirtaş: Öcalan'ın mektubunu AKP'li bakan getirdi

İdil Janet Demiray

ilk kez duruşmaya getirildi.Duruşmada 2010’daki anayasa referandumuna değinen Demirtaş özetle şunları söyledi: ‘İmralı üzerinden baskı’ “Bize ‘Kandil’den talimat alıyor’ diyenler, referandumda Abdullah Öcalan’ın el yazısıyla ve bir AKP’li bakan aracılığıyla İmralı’dan yazı getirdiler. Niye? Referandumda ‘Evet’ dememiz için. Yazıda Öcalan, ‘Anayasa değişikliği yeni bir çözüm sürecinin önünü açar mı? Değerlendirmenizi rica ederim’ diyordu. Biz yine de boykot ettik.”Demirtaş 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaması ve 7 Haziran seçimine’nin parti olarak girmemesi için İmralı üzerinden kendilerine baskı yapıldığını iddia etti.