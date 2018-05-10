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Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin ziyaretiyle ilgili açıklama

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nden, Muharrem İnce'nin ziyaretini de değerlendirdiği bir yazılı açıklama yaptı.

Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin ziyaretiyle ilgili açıklama
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, CHP'nin adayı Muharrem İnce’nin ziyaretinin ardından bir teşekkür mesajı yayımladı, özetle şöyle dedi:

- Ülkemizde her alanda yaşanan adaletsizlikler seçim sürecinde de devam ediyor. Sayın İnce’nin bu ziyaretini hem bu adaletsizliklere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum.

- Ben ve arkadaşlarım, cezaevinde siyasi rehine olarak tutuluyoruz. Ama maalesef ki dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil. OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, devletin bütün imkânlarının tek bir cumhurbaşkanı adayı için seferber edilmesi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkânsız kılmıştır

- Umuyor ve diliyorum ki bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır.

- Sayın İnce’nin ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir. Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, karşılıklı saygı ile yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her halükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız. Sayın İnce’nin de bu anlayışla hareket ediyor olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

- Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor elbette. Bütün engellere, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı bu anlayışla yürüteceğiz.

Habertürk


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