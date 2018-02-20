Selahattin Demirtaş'tan Öcalan açıklaması

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"

"HÜKÜMET BİZE TALİMATMIŞ GİBİ SUNMAYA ÇALIŞTI"

Yaşar Can

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ın hiçbir zaman kendisi ve partisi ile talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmediğini söyledi.Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel eski Başkanı Demirtaş’ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği yazılı açıklama, HDP Genel Merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Demirtaş, açıklamasında, tutuklu yargılandığı dosya kapsamında Ankara’da yapılan duruşmadaki bazı sözlerinin çarpıtıldığını ve bazı basın- yayın organlarında yanlış yer aldığını öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti: