Selahattin Demirtaş’a bugün tahliye yanıtı verilecek

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası süresince serbest kalması için mahkemeye yapılan başvuruya ilişkin kararın bugün verilmesi bekleniyor. HDP Eş Genel Başkan Sezai Temelli, cumhurbaşkanı adaylarının tamamının propaganda olanaklarından eşit yararlanması gerektiğini belirterek, “Demirtaş’ın serbest kalmaması Anayasa ihlali olur” dedi.

LİSTE BUGÜN TESLİM EDİLECEK

Öte yandan HDP’nin milletvekili aday listeleri, cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a sunulmasının ardından bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek. HDP, listesinde ağırlıklı olarak yeni isimlere yer verecek. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra cezası kesinleştiği için siyasi yasaklı hale gelenlerin yanı sıra siyasi yasaklı hale gelme ihtimali bulunan milletvekillerinin de liste dışı kalması bekleniyor. Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ayhan Bilgen, Alican Önlü, Hişyar Özsoy, Garo Paylan’ın da bulunduğu 10-12 milletvekilinin listelerde yeniden yer bulacağı belirtiliyor.

BARIŞ ATAY DA LİSTEDE

Attığı tweet nedeniyle geçtiğimiz hafta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan tiyatro sanatçısı Barış Atay’ın da aday olacağı konuşuluyor. Kendisine adaylık teklifi geldiğini doğrulayan Atay’ın Hatay ya da İstanbul’dan aday gösterilmesi bekleniyor.

ALTAN TAN SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY

HDP’den 24’üncü dönemden beri milletvekili olan Altan Tan’ın, 24 Haziran’da Saadet Partisi’nden aday olacağı belirtildi. HDP’ye başvurusu olmadığını açıklayan Tan, birkaç kez Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. Tan’ın, SP’den İstanbul 3’üncü bölge 1’inci sıradan milletvekili adayı olacağı öğrenildi. Halen HDP Diyarbakır milletvekili olan Tan’ın bugün HDP’den istifa edeceği belirtildi. Tan, HDP’yi ‘marjinal sol’un etkisinde olmakla eleştirmişti.