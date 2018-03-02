Selami Şahin'in 32 yıllık eşi Didem Şahin'den olay yaratacak sözler!

"3 MAYMUNU OYNUYORUM"

Selami Şahin: 'Mezarıma gelme' diye şarkı okumam, benim sitemlerim bile tatlıdır

''ERKEKLER ÇAPKINLIK YAPMAK ZORUNDA''

Çiğdem Saltık

eşiile mutlu evliliklerinin sırrını anlattı. İkilinin açıklamaları yeni tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.'in flörtlerini görmezden geldiğini söyleyip üç maymunu oynadığını her şeyi görüp duymadığını belirtti.de bu sözlerin üzerine, "Didem ben eve gelince 'Hoş geldin benimkisi' evden gidince 'Güle güle elinkisi' diyerek uğurlar." dedi.69 yaşında hâlâ sahnelerin en çok iş yapan sanatçılarından. Başta Zeki Müren, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi birçok önemli isme şarkı vermiş'in 300'den fazla bestesi var.Kendinden 22 yaş küçük DidemHanım ile 32 yıldır evli. Lider, Emirhan ve İrem adında 3 çocuğu var.Star TV'deki programındayazarlarındanz'i konuk etmiş ve ''Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler'' demiş, büyük tepki çekmişti.