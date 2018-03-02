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Selami Şahin'in 32 yıllık eşi Didem Şahin'den olay yaratacak sözler!

Usta sanatçı Selami Şahin ile 32 yıllık evli olan Didem Şahin kameralara çok tartışma yaratacak sözler söyledi. Didem Şahin, 'Selami'nin flörtleri olabilir. Ben 3 maymunu oynarım.' dedi. Didem Şahin'in bu sözleri akıllara Hülya Avşar'ı getirdi. Hülya Avşar 'Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür'' demiş, büyük tepki çekmişti

02 Mart 2018, Cuma 15:05
Selami Şahin'in 32 yıllık eşi Didem Şahin'den olay yaratacak sözler!
Selami Şahin eşi Didem Şahin ile mutlu evliliklerinin sırrını anlattı. İkilinin açıklamaları yeni tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

"3 MAYMUNU OYNUYORUM"

Didem Şahin, Selami Şahin'in flörtlerini görmezden geldiğini söyleyip üç maymunu oynadığını her şeyi görüp duymadığını belirtti.

Selami Şahin de bu sözlerin üzerine, "Didem ben eve gelince 'Hoş geldin benimkisi' evden gidince 'Güle güle elinkisi' diyerek uğurlar." dedi.



Selami Şahin 69 yaşında hâlâ sahnelerin en çok iş yapan sanatçılarından. Başta Zeki Müren, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi birçok önemli isme şarkı vermiş Selami Şahin'in 300'den fazla bestesi var.

Kendinden 22 yaş küçük Didem Hanım ile 32 yıldır evli. Lider, Emirhan ve İrem adında 3 çocuğu var.

Selami Şahin: 'Mezarıma gelme' diye şarkı okumam, benim sitemlerim bile tatlıdırSelami Şahin: 'Mezarıma gelme' diye şarkı okumam, benim sitemlerim bile tatlıdır



''ERKEKLER ÇAPKINLIK YAPMAK ZORUNDA''

Hülya Avşar Star TV'deki programında POSTA Gazetesi yazarlarından Mehmet Coşkundeniz'i konuk etmiş ve ''Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler'' demiş, büyük tepki çekmişti.




 


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