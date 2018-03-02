Selami Şahin'in 32 yıllık eşi Didem Şahin'den olay yaratacak sözler!

Selami Şahin
eşi Didem Şahin
ile mutlu evliliklerinin sırrını anlattı. İkilinin açıklamaları yeni tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.
"3 MAYMUNU OYNUYORUM"
Didem Şahin
, Selami Şahin
'in flörtlerini görmezden geldiğini söyleyip üç maymunu oynadığını her şeyi görüp duymadığını belirtti.
Selami Şahin
de bu sözlerin üzerine, "Didem ben eve gelince 'Hoş geldin benimkisi' evden gidince 'Güle güle elinkisi' diyerek uğurlar." dedi.
Selami Şahin
69 yaşında hâlâ sahnelerin en çok iş yapan sanatçılarından. Başta Zeki Müren, Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi birçok önemli isme şarkı vermiş Selami Şahin
'in 300'den fazla bestesi var.
Kendinden 22 yaş küçük Didem
Hanım ile 32 yıldır evli. Lider, Emirhan ve İrem adında 3 çocuğu var.
Selami Şahin: 'Mezarıma gelme' diye şarkı okumam, benim sitemlerim bile tatlıdır
''ERKEKLER ÇAPKINLIK YAPMAK ZORUNDA''
Hülya Avşar
Star TV'deki programında POSTA Gazetesi
yazarlarından Mehmet Coşkundeni
z'i konuk etmiş ve ''Erkekler arada bir eşlerine çaktırmadan çapkınlık yapmak zorunda. O zaman evlilikleri yürür ve bir yastıkta yaşlanabilirler'' demiş, büyük tepki çekmişti.
Çiğdem Saltık