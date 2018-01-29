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Selçuk İnan'ın olay yaratan görüntüsü! İçki içerken yakalandı

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri olay yarattı.
 

Selçuk İnan'ın olay yaratan görüntüsü! İçki içerken yakalandı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelişinden sonra düzenli olarak yeniden ilk 11'de forma giymeye başlayan Sarı-Kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
 

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI


Yıldız futbolcunun bir mekanda rakı içerkenki görüntüleri sızdı. Bu görüntülerin aynı mekana eğlenmeye gidenler tarafından sosyal medyaya atıldığı öğrenildi.

Bu fotoğraflar kısa zamanda futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Fanatik


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