Selçuk İnan'ın olay yaratan görüntüsü! İçki içerken yakalandı

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Erdinç Şahin

'da teknik direktörin gelişinden sonra düzenli olarak yeniden ilk 11'de forma giymeye başlayan Sarı-Kırmızılıların kaptanıgörüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.Yıldız futbolcunun bir mekanda rakı içerkenki görüntüleri sızdı. Bu görüntülerin aynı mekana eğlenmeye gidenler tarafından sosyal medyaya atıldığı öğrenildi.Bu fotoğraflar kısa zamanda futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konulardan biri oldu.