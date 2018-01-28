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Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi

Selçuk İnan'ın sosyal medyaya düşen görüntüsü gündeme damga vurdu. Selçuk'un, bir mekanda rakı içerken çekilen fotoğrafları bazı kullanıcılar tarafından twitter'da paylaşıldı

28 Ocak 2018, Pazar 23:35
Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi
Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk 11'de yeniden düzenli olarak forma giymeye başlayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI


Yıldız futbolcunun bir mekanda rakı içerken görüntülendi. Bu görüntülerin aynı mekana eğlenmeye gidenler tarafından sosyal medyaya atıldığı öğrenildi.


 

BEŞİKTAŞLI FABRI TEKELDE GÖRÜNTÜLENDİ


Beşiktaş’ın İspanyol kalecisi Fabri,  Arnavutköy’de bir tekel bayiden sigara alırken görüntülenmişti.



Beşiktaşlı Fabri tekel bayiinde görüntülendi!Beşiktaşlı Fabri tekel bayiinde görüntülendi!


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