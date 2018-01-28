Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi

Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk 11'de yeniden düzenli olarak forma giymeye başlayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Yıldız futbolcunun bir mekanda rakı içerken görüntülendi. Bu görüntülerin aynı mekana eğlenmeye gidenler tarafından sosyal medyaya atıldığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞLI FABRI TEKELDE GÖRÜNTÜLENDİ
Beşiktaş’ın
İspanyol kalecisi Fabri
, Arnavutköy’de
bir tekel bayiden sigara alırken görüntülenmişti.
Beşiktaşlı Fabri tekel bayiinde görüntülendi!
Mine Bozkurt