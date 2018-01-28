Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

BEŞİKTAŞLI FABRI TEKELDE GÖRÜNTÜLENDİ

Beşiktaşlı Fabri tekel bayiinde görüntülendi!

Mine Bozkurt

Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk 11'de yeniden düzenli olarak forma giymeye başlayan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.Yıldız futbolcunun bir mekanda rakı içerken görüntülendi. Bu görüntülerin aynı mekana eğlenmeye gidenler tarafından sosyal medyaya atıldığı öğrenildi.İspanyol kalecisibir tekel bayiden sigara alırken görüntülenmişti.