Futbolcuların isimlerini anons eden kişi, Selçuk İnan yerine Selçuk Şahin anonsu yapınca, tribünler tepki gösterdi. Kupanın kaldırılmasının ardından futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte tribünleri tek tek dolaştı.

İftar nedeniyle programa verilen kısa aranın ardından kutlamalar devam ederken, futbolcular tek tek sahneye çağrıldı. Kaleci antrenörü Taffarel, Brezilya’da olduğu için kutlamalara katılamazken,

Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin taraftarın ilgi gösterdiği isimlerdi.

MUSTAFA CENGİZ'E BÜYÜK DESTEK

Teknik ekibin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak sahneye davet edilirken, son olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ismi anons edildi. Mustafa Cengiz

platforma yürürken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cengiz’e alkışlarla destek verirken, uzun süre tezahüratta bulundular.



