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Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme

Selçuk Kabadayı’nın ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü

Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme
Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti. Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.

Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı ise eşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı’nın sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü.


DAVA 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ


Selçuk Kabadayı’nın eşinin ihaneti ile suçladığı Murat Başoğlu için açtığı manevi tazminat davasına sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi.


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