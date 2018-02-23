Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme

Murat Başoğlu
ile öz yeğeni Burcu Başoğlu
Bodrum’da bir teknede görüntülenmişti. Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.
Burcu Başoğlu’nun eşi Selçuk Kabadayı
ise
eşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı’nın sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü.
Selçuk Kabadayı’nın
DAVA 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ
eşinin ihaneti ile suçladığı Murat Başoğlu
için açtığı manevi tazminat davasına sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi.
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Elif Bayram