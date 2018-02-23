Selçuk Kabadayı’nın Murat Başoğlu'na açtığı davada yeni gelişme



DAVA 19 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Sunucu Murat Başoğlu, skandal fotoğraflardan sonra evinin etrafını kale duvarı gibi ördü!

Yerin kulağı var! (Murat Başoğlu ile Hande Bermek'i arkadaşları veto etmiş)

Lidya Özdemiroğlu'nun Murat Başoğlu ile samimi fotoğrafı

Elif Bayram

ile öz yeğeniBodrum’da bir teknede görüntülenmişti. Hakkında dava açılan Murat Başoğlu, ifadesinde “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti.Burcu Başoğlu’nun eşiiseeşinin kendisini aldattığını söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Selçuk Kabadayı’nın sunucu Murat Başoğlu hakkında açtığı manevi tazminat davasının duruşması dün görüldü.eşinin ihaneti ile suçladığıiçin açtığı manevi tazminat davasına sunucu katılmadı. Mahkeme taraflara eksik delilleri tamamlaması için süre verdi. Bir sonraki celsede tanıkların dinleneceği manevi tazminat davası 19 Haziran’a ertelendi.