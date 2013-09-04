Selçuk Meryem Ana Evinde İzdiham

Semavi dinlerin hepsinde kutsal olarak kabul edilen Meryam Ana’nın içinde yaşadığına inanılan İzmir’in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evinde ziyaretçiler izdiham oluşturuyorlar. Katolik ve Hristiyan dünyasının yanı sıra Müslümanların da rağbet ettiği mekana girmek isteyenlerce uzun kuyruklar meydan geliyor.

İzmir’in Selçuk İlçesinde bulunan “Meryem Ana Evi”nde yaz aylarında artan ziyaretçi sayısı nedeniyle izdiham yaşanıyor. Hristiyanlarca "Panaya Kapulu" olarak da bilinen “Meryem Ana Evi” M.S. 4. yüzyılda inşa edilmiş.

Vatikan tarafından kutsal olarak ilan edilen Meryem Ana Evi, 1891 yılında bulunmuştu. Hayatında hiçbir zaman Efes civarına bile gelmemiş olan Alman Rahibe Catherine Emmerich, çevresindekileri şaşkınlık içinde bırakan detaylı bir anlatımla bu evin yerini göstermiş, bunun üzerine araştırmaya başlayan Lazarist papazlar, yaptıkları kazılarda evi bulmuşlardı. Meryem Ana Evi, birinci yüzyıldan kalan temeller üzerinde muhtemelen 4. yüzyılda inşa edilmiş bir eser olarak, ziyarete açılmış ve buraya gelenler “Hacılık” mertebesi sahibi olmayı amaçlamışlardı.

Papalar ve Meryem Ana Evi

Bilgin Papa 14. Benoît (1740-1758) dinsel vaazlarından birinde “Azize bakire Meryem Efes’te vefat ettikten sonra oradan göklere yükseldi” diyerek Efes ve Meryem Ana bağlantısını ısrarla savunmuştur.

Katolik aleminin önderlerinden Papa 6. Paul ise, 26 Temmuz 1967 Çarşamba günü kardinalleriyle birlikte Meryem Ana Evi’ni ziyaret ederek Panaya Kapulu’nun manevî görkemini dünyaya ilân etmişti.

1979 yılının Kasım ayında Türkiye’ye gelen Polonyalı hümanist Papa 2. Jean-Paul’da, Meryem Ana Evi’ni ziyaret ederek hacı olmuştur.

Kuran-ı Kerim’deki Meryem Suresi, Meryem Anayı kutsanacak bir şekilde andığından, mabed Müslümanlarca da ziyaret edilmektedir.

Bülbül Dağı’nda bulunan ve bütün Semavi dinler tarafından kabul gören mabette, son günlerde ziyaret etmek isteyen turistlerin çokluğu nedeni izdiham yaşanmaktadır. Yerli ve yabancı ziyaretçi kitlesini; İzmir ve Kuşadası Limanı’na gelen Cruise gemi yolcuları ve Ege’de yaz tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler oluşturmaktadır.

Meryem Ana Evinde her yıl yapılan 15 Ağustos ayinlerine Vatikan temsilcileri de katılmaktadır. Ayrıca 1985 yılından bu yana Efes Meryem Ana Kilisesi’nde, Ekim ayının ilk Pazar günü Efes Konsil toplantısının yıldönümü sebebi ile dinî ayın de yapılmaktadır.

Haber ve Fotoğraf :Bilsen GÜRER

bgurer@isiltur.com.tr

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