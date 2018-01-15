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Selçuk Üniversitesi'nde plaket yerine tüfek hediye edildi

Ülkü Ocakları, Konya Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Merkezi’nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte Konya Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Taha Çini ve yardımcısı Yusuf Kasım Akta’ya teşekkür plaketi yerine iki tüfek hediye edildi (üstte). Çini ve yardımcısı hediyeyi kabul etmediklerini açıkladı.

15 Ocak 2018, Pazartesi 07:29
Selçuk Üniversitesi'nde plaket yerine tüfek hediye edildi
Selçuk Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup ülkü ocakları üyesi genç, geçen 3 Ocak günü, Alaeddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sanatçı Ali Kınık’ın katıldığı konser düzenledi. Konser öncesi Ülkü Ocakları Selçuk Üniversitesi sorumlusu İbrahim Akar, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kasım Akta’ya iki adet av tüfeği hediye etti. Hediye sırasında çekilen fotoğraflarda sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Üniversitede düzenlenen etkinlikte tüfeğin hediye edilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.


'HATIRA AMAÇLI HEDİYE ETMİŞTİM''


Sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yapan İbrahim Akar, tüfekleri hatıra amaçlı hediye ettiğini belirterek, şunları söyledi: ''Ben Beyşehirliyim, babamda Üzümlü Mahallesi'nde bir silah atölyesinde çalışıyor. Bizim yöreyi ziyaret eden protokol üyelerine, bakanlara tüfek hediye edilir. Ben de babamın yapmış olduğu her türlü kaydı ve ruhsatı bulunan iki adet av tüfeğini, Ülkü Ocakları Başkanımıza ve başkan yardımcısına, hatıra amaçlı hediye ettim. Kötü bir amacım yoktu. Sadece tüfek hediye ettim, yanında fişek hediye etmedim. Başkanımız ve başkan yardımcımız da hediyeyi kabul etmedi ve Ülkü Ocakları olarak bizim bedensel engelliler için kampanyamız var, o kampanya kapsamında tüfeklerin karşılığında bedensel engellilere tekerlekli sandalye hediye edeceğiz.”

Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini de yaptığı basın açıklamasında, ”Şahsıma hediye edilen silah kabul edilmemiş ve nezaket kuralları çerçevesinde sahibine teslim edilmiştir. Arzu ettiği takdirde hediyenin değeri oranında engelle aracı alabileceği belirtilmiş, arkadaşımızın da kabul etmesi üzerine engelli araçları sipariş edilmiştir. Engelli araçları geldiğinde ihtiyaç sahiplerine hediye edilecektir.” dedi.Selçuk Üniversitesi yetkilileri de konserin öğrenciler tarafından yasal izinler alınmak kaydıyla gerçekleştirildiğini, etkinlik sırasında verilen hediyeden bilgileri olmadığını, yeni öğrendiklerini ve konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.
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