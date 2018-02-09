Selçuk Yöntem ve Gözde Çığacı'nın Nişantaşı buluşması



GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?

Selçuk Yöntem'in 350 bin liralık 'dilli-kaşarlı tost' davasında yeni gelişme

Selçuk Yöntem Murat Yıldırım'a rakip olacak

Selçuk Yöntem'in yeni imajı

Elif Bayram

2013 yılında yayınlanandizisinde birlikte rol alan iki oyuncu, yemek yedikleri mekandan birlikte ayrıldı. İkili, mekan çıkışı aynı taksiye binerek uzaklaştı.17 Ekim 1991 yılında İstanbulda doğdu.Oyunculuk Bölümü mezunu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu şimdilerde oyunculuk yapıyor.İlk oyunculuk tecrübesiniDizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi.Instagram hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.