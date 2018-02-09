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Selçuk Yöntem ve Gözde Çığacı'nın Nişantaşı buluşması

Selçuk Yöntem, önceki akşam Nişantaşı’nda genç oyuncu Gözde Çığacı ile görüntülendi

Selçuk Yöntem ve Gözde Çığacı'nın Nişantaşı buluşması
2013 yılında yayınlanan “Bugünün Saraylısı” dizisinde birlikte rol alan iki oyuncu, yemek yedikleri mekandan birlikte ayrıldı. İkili, mekan çıkışı aynı taksiye binerek uzaklaştı. 


GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?


17 Ekim 1991 yılında İstanbulda doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen güzel oyuncu şimdilerde oyunculuk yapıyor. 

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney Dizisi ile yaşayan güzel oyuncu dizide gösterdiği performans ve kendine has güzelliği ile herkesi etkiledi. 

Gözde Çığacı Instagram hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. 



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