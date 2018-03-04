Selda Bağcan: 20 yıllık kazancımı kaybettim

Büşra Kamış

Geçtiğimiz yıl Universal Music Publishing Group ile dünya çapında edisyon anlaşması imzlayan ve yurtiçi ve yurtdışındaki çalışmalarıyla dikkat çeken usta sanatçı Selda Bağcan, bilinmeyenlerini Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na anlattı.- Bak anlatayım bu işin aslını sana; 18 Şubat’ta Londra’da Coco adlı çok eski ve güzel bir mekanda bir konser verdim. Konserden önce de BBC benimle bir röportaj yaptı. İşte bu röportajdan dolayı sosyal medyanın lincine uğradım. Benim için “Aleyna Tilki’nin yaşlanmışı” dediler. Yazılanlar içinde en çok bu hoşuma gitti. Ama ben sosyal medyada yazılanlar gibi biri değilim.- Röportajda soruları bir kadın spiker soruyordu. Ama yayınlanan videoda soru soran gözükmüyor. Sonuçta ben monolog yapar gibi kendimi metheder oldum. Halbuki orada ben kadına cevap veriyordum. Röportajda soruları yok etmişler. Sorular yayınlanmayınca hakikaten tuhaf olmuş.- Soruları soran kadın bana “Siz son zamanlarda ünlü oldunuz” dedi.- Evet, 1986 yılında. Gidemediğim halde şarkım plakta yer aldı ve o plak bütün dünya radyolarını dolaştı. Radyolarda benim şarkım çalınınca bütün dünyadan festival davetleri almaya başladım. O zamanlar sosyal medya da yoktu. Sosyal medya şimdi konserler için çok işimize yarıyor ama ah şu troller olmasa...- Lince uğradım. BBC röportajında karşımda soru soran kişi gözükmediği için sürekli kendimi övüyormuşum gibi oldu. Resmen komplo gibi. Ama sonra Londra’da verdiğim konserde 5 kere bis yaptım.- Söylediklerimin hepsi doğru ama kadın beni gaza getirdi. Hayatta söylemeyeceğim şeyleri söyledim. Sesim evet benzersiz ama bu laf benim ağzımdan hayatım boyunca hiç çıkmamıştı. Bunu başkaları söylerdi. Doğru, birkaç kez evde kendimi dinlerken tüylerim diken diken olmuştu. Allah’tan evde oldu ama (gülüyor)..- Bodrum’da evim var. Bir de Etiler’de evim var. Şu an bulunduğumuz bu ev kira.- Maalesef. Böyle bir ev trilyondan başlıyor artık. Alma şansımız yok. Ben döviz kredisiyle ev aldım 1993 yılında. Döviz kredisi olduğu için 20 yıl bütün kazancım, sahip olamadığım o evin borcuna gitti. Neyse ki Etiler’deki evi kurtardık. 50 metrekare bir evimiz var orada.- 2 milyar kredi almıştım döviz bazında. 44 milyar olarak ödedim. 44 milyarı ödeyebilmek için başka bankalardan borç almıştım. Bankalar sattırdı o evi bana. 20 yıl benim olmayan evin borcunu ödedim. Türkiye’de dövizzedeler bu durumda işte. Dokuz kişi intihar etti o dönemde. Ben intihar etmediysem hayata bakışım protest olduğu için. Güçlü bir kişiliğim, şuyum buyum her neyse... İntihar etmeyi düşünmedim değil.- Çok büyük bir sıkıntıydı. Sonra albümüm de toplatıldı. Ahmet Kaya “Başkaldırıyorum” dedikten sonra “Özgürlük ve demokrasi sizin neyinize lan” diye yanıt verdiler.Benimkini de topladılar. O gün özgün müziğe devlet nokta koydu. 1972’den 1992’ye kadar 20 yıl yasaklıydım TRT’de... TRT tek kanaldı o zaman. Ben bütün bunlara rağmen o dönemde kasetlerimi sattırabildim.