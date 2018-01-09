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Selda Bağcan'a hırsızlık şoku!

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın İstanbul Unkapanı'ndaki 'Majör Müzik' isimli firması soyuldu

09 Ocak 2018, Salı 11:29
Selda Bağcan'a hırsızlık şoku!
Selda Bağcan'ın ofisindeki kasası açılarak 8 bin Euro'su çalındı. Selda Bağcan, Fatih Polis Merkezi'ne başvurarak ofisteki bilgisayarının bozulduğunu ve tamirci çağırdığını söyledi. Selda Bağcan, tamirci gencin ofisten ayrılmasının ardından kasanın açılmış olduğunu gördüğünü söyledi. Soruşturma başlatıldı.

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''KEŞKE YAZILANLAR DOĞRU OLSAYDI''

Öte yandan geçen günlerde Selda Bağcan'ın 27 Eylül'de Zorlu PSM’de gerçekleşen konserinden 300 bin TL aldığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine 68 yaşındaki sanatçının imzasıyla menajerlik şirketi tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:



"Son günlerde basında hakkımda yer alan haberlerle ilgili, beni aynı anda hem üzen hem de sevindiren olayla bağlantılı söyleyeceklerim var.

27 Eylül 2017 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşen, bütün dünyaya TV yayınıyla aktarılan Red Bull Canlı Sahne Özel Konseri için aldığım ücretin 300 bin TL olduğuna dair basında asılsız haberler çıkmıştır.

Üzüldüm, çünkü sanat hayatım boyunca 300 bin TL'yi bir arada görmedim. Sevindim, çünkü halkımın beni görmek istediği yerdeydim. (Sosyal medyada bu asılsız haber sonrası yer alan yorumlardan anlaşılacağı üzere). İşte durum bu. Keşke yazılanlar doğru olsaydı."


 


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