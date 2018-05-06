Selda Bağcan, oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı

Sanatçı Selda Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayı sosyal medya hesabından açıkladı. MUHARREM İNCE'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI Selda Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce olduğunu sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaparak duyurdu Muharrem İnce: Ülkücülerle hiçbir husumetim yoktur Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti FİZİKÇİLER HER ZAMAN BAŞARILI OLUR Selda Bağcan ile Muharrem İnce'nin yan yana olduğu fotoğrafın yer aldığı paylaşımda Sevgili Muharrem İnce.. Gönlümdeki aday sizdiniz zaten.. Fizikçiler her zaman başarılı olur... ifadeleri yer aldı Selda Bağcan: Beni ancak ithal edilince sevdiler İŞTE SELDA BAĞCAN'IN O PAYLAŞIMI: Sisi lakaplı Seyhan Soylu Saadet Partisi'nden mileltvekili aday adayı oldu Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Caner Toygar kimdir?) Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Seda Yıldız kimdir?)