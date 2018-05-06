Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Selda Bağcan, oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı

Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'yle fotoğrafını paylaşan Selda Bağcan, "Gönlümdeki aday sizdiniz zaten. Fizikçiler her zaman başarılı olur" notunu düştü

06 Mayıs 2018, Pazar 12:28
Selda Bağcan, oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı
Sanatçı Selda Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayı sosyal medya hesabından açıkladı.

MUHARREM İNCE'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Selda Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce olduğunu sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaparak duyurdu

Muharrem İnce: Ülkücülerle hiçbir husumetim yokturMuharrem İnce: Ülkücülerle hiçbir husumetim yoktur

Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret ettiMuharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti

"FİZİKÇİLER HER ZAMAN BAŞARILI OLUR"

Selda Bağcan ile Muharrem İnce'nin yan yana olduğu fotoğrafın yer aldığı paylaşımda "Sevgili Muharrem İnce.. Gönlümdeki aday sizdiniz zaten.. Fizikçiler her zaman başarılı olur..." ifadeleri yer aldı

Selda Bağcan: Beni ancak ithal edilince sevdilerSelda Bağcan: Beni ancak ithal edilince sevdiler

İŞTE SELDA BAĞCAN'IN O PAYLAŞIMI:



Sisi lakaplı Seyhan Soylu Saadet Partisi'nden mileltvekili aday adayı olduSisi lakaplı Seyhan Soylu Saadet Partisi'nden mileltvekili aday adayı oldu

Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Caner Toygar kimdir?)Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Caner Toygar kimdir?)

Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Seda Yıldız kimdir?)Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Seda Yıldız kimdir?)

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kate Middleton ve Prens William’ın üçüncü bebeğinden ilk fotoğraflar paylaşıldı

Kate Middleton ve Prens William’ın üçüncü bebeğinden ilk fotoğraflar paylaşıldı
Hülya Avşar'ın filmi Selfi'ye ikinci darbe!

Hülya Avşar'ın filmi Selfi'ye ikinci darbe!
Kaderin böylesi

Kaderin böylesi
Deniz Seki koğuş arkadaşlarını unutmadı

Deniz Seki koğuş arkadaşlarını unutmadı
Aleyna Tilki'den büyük ayıp

Aleyna Tilki'den büyük ayıp
Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle

Survivor eleme adayları kimler? 64. yeni bölüm fragmanı izle
Paris Hilton müstehcen fotoğraflarını çaldırdı

Paris Hilton müstehcen fotoğraflarını çaldırdı
Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum

Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum
Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!

Doğulu toplantısında Beren Saat yoktu!
Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'a 1.5 milyon liralık nikah hediyesi

Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'a 1.5 milyon liralık nikah hediyesi
Murat Boz'dan ayrılık acısına ferrarii

Murat Boz'dan ayrılık acısına ferrarii