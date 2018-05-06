Selda Bağcan, oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini açıkladı

MUHARREM İNCE'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Muharrem İnce: Ülkücülerle hiçbir husumetim yoktur

Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti

"FİZİKÇİLER HER ZAMAN BAŞARILI OLUR"

Selda Bağcan: Beni ancak ithal edilince sevdiler

İŞTE SELDA BAĞCAN'IN O PAYLAŞIMI:

Sisi lakaplı Seyhan Soylu Saadet Partisi'nden mileltvekili aday adayı oldu

Caner Toygar, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Caner Toygar kimdir?)

Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu (Seda Yıldız kimdir?)

Çiğdem Saltık

24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayı sosyal medya hesabından açıkladı.24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayın'nin cumhurbaşkanı adayı olanolduğunu sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaparak duyurdu'nin yan yana olduğu fotoğrafın yer aldığı paylaşımda "Sevgili Muharrem İnce.. Gönlümdeki aday sizdiniz zaten.. Fizikçiler her zaman başarılı olur..." ifadeleri yer aldı