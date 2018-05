Selen Uçer Çukur dizisine dahil oldu

14 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 29’uncu bölümde Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak. Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.





Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.





ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin 7 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde; Vartolu’nun zayıf noktasını bulan Sultan’ın Saadet’i Cemil’le evlendirmek istemesi ve İdris’in Vartolu’ya olan kızgınlığından dolayı düğünü bir an önce gerçekleştirmeye çalışması Vartolu’yu çılgına çevirdi. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırdı. Koçovalılar’ı kaybetmek istemeyen Saadet ise sessiz bir şekilde evleneceği anı bekledi. Düğün günü Cemil’in Ayşe’ye olan duygularını itiraf etmesi ve ona kaçma teklifinde bulunması tüm dengeleri alt üst etti. Selim’in elleriyle son nefesini veren Cemil’in yere yığıldığı final sahnesi ekran başındakileri soluksuz bıraktı.

SELEN UÇER KİMDİR?

Başarılı ve yetenekli oyuncu Selen Uçer, 5 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul‘da hayata gözlerini açtı. Lise eğitimini İstanbul’un Karaköy semtinde bulunan Avusturya Lisesi’ni tamamlamasının akabinde üniversite eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden bitirerek mezun oldu. Oyunculuğa olan ilgisi sayesinde henüz üniversite yıllarındayken Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları‘nda oyunculuk kariyerine adım attı. Babası ve annesi Kimya mühendisi olan Selen Uçar, Gül Sabar’ın öğrencisi olarak İstanbul Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldı. Yüksek lisans eğitimini ise yine tiyatro ve oyunculuk dalında 2000 yılında ABD Chicago‘daki Roosevelt Üniversitesi‘nde burslu olarak tamamlandı. Tam adı olan Leyla Selen Uçer, Almanca ve İngilizce dil bilgisi bulunmakla birlikte 2002 tarihinde New York‘da prestijli off-Broadway tiyatrolarından biri olan, Ensemble Studio Theatre’da stajyer oyuncu olarak sahneye çıktı.

Genç bağımsız sinema yönetmenlerinin projelerinde oyunculuk üstlenen Selen Uçer, doğaçlama komedi grupları ile de çalıştı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk alanında ‘Doğaçlama’, ‘Oyunculuk için Ses Kullanımı’, ’Komedi ve Karakter’ konularıyla ilgili dersler verdi. Tarihler 2003’ü gösterdiğinde ‘’Amerikan Rüyası”(Dream in New York) isimli oyununun başrolünde yer aldı. Moskova Sanat Tiyatosu’nun New York atölyesinde katılım sağlayan Selen Uçer, 2005 ve 2006 tarihinde İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen ‘Kantocu’ müzikaliyle yardımcı kadın rolünde Afife Jale/Sadri Alışık en iyi yardımcı komedi/müzikal oyuncusu ödüllerine aday oldu. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezinde atölye faaliyetlerinde bulunmuş Selen Uçer, Oyun festivallerde, off-Broadway sahnelerinde oynamıştır. Selen Uçer ‘’Cam’’ isimli tiyatro oyununda canlandırdığı rolüyle 2011 yılında gerçekleştirilen Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Ödül almaya hak kazandığı Cam adlı tiyatro oyununda, Deniz Çakır, Dolunay Soysert, Mete Horozoğlu ve Bülent Alkış ile birlikte rol aldı. Tiyatro DOT‘da (Tiyatro Dergisi En iyi oyun ödülünü alan) ‘Böcek’de oynadı. Selen Uçer halen DOT’da tiyatro faaliyetlerini sürdürmektedir.

SELEN UÇER’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2011 – SUNDANCE Film Festivali Jüri özel ödülü – CAN

2011 – 15. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu” Cam (oyun) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2011 – Sadri Alışık En iyi Kadın Oyuncu ödülü

2010 – 21. ANKARA Film Fest. En İyi Yard. Kadın Oyuncu ödülü – Büyük Oyun

2008 – 15. ADANA ALTIN KOZA Film Fest En İyi Kadın Oyuncu ödülü