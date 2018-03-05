Selenyum baskını! 995 gramını 4.5 milyon dolara satacaklardı (Selenyum nasıl elde edilir?)

SELENYUM NEDİR?

SELENYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

SELENYUM EKSİKLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

VÜCUDUMUZDA NE KADAR SELENYUMA İHTİYAÇ VAR?

SELENYUMUN ZARARLARI NELER?

SELENYUM HANGİ YİYECEKLERDE VAR?

Senim Tanay

’dan insan kaçakçıları aracılığıylasokulan 995.41 gram ağırlığındakimaddesinin 4 milyon 500 bin dolar karşılığında piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi.ekipleri,maddesini satmaya çalışan M.A. ve H.K.’yı’e gözaltına aldı.Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; şüphelilerin üzerinde 2 farklı cam şişe içinde tuttuğu 995.41 gram selenyum maddesi ele geçirildi.Şüphelilerin yasadışı yollardan’ye soktuğu maddeyi 4 milyon 500 bin dolara satmaya çalıştığı, maddenin piyasa değerinin ise çok daha fazla olduğu öğrenildi.Selenyum (simgesi Se), atom numarası 34, kütle numarası 78.96 olan, periyodik cetvelin 4. periyodunda 6a grubunda bulunan element. 6a’nın 3. cü elementidir. Selenyum ilk olarak 1817 yılında Jöns Jakob Berzelius ve Johan Gottlieb Gahn tarafından keşfedilmiştir.Selenyum, vücudun hastalıklara ve strese karşı direncini arttırır. Antioksidan aktivitedeki rolünden dolayı serbest radikal hasarını ve iltihabı düşürür. Bu, selenyumun, kanserin yaygın biçimlerini önlemeye, virüslerle mücadele etmeye, kalp hastalığına karşı savunmaya yardımcı olarak ve astım gibi diğer ciddi koşullarla ilişkili semptomları yavaşlatarak vücudunuza yarar sağladığı anlamına gelir.Selenyum eksikliğinde bağışıklık sistemimiz ve karaciğerimiz bütün tehlikelere açık hale gelir. Selenyum, vücut için çok önemli olmasına rağmen, çoğu insanın depolamada eksik kaldığı bir mineraldir. Selenyum eksikliği gençlerden yaşlılara her yaştan insan için oldukça yaygın ve önemli bir problem.Selenyum toprakta ve besin kaynaklarında bulunur. Toprağın içeriğindeki selenyum yere göre değişiklik gösterir. Örneğin araştırmalara göre Avrupa'nın ve Afrika'nın bazı bölgeleri selenyum seviyesi açısından fakirdir ve bu durum o bölgede yaşayan insanların da benzer şekilde bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.Yine başka araştırmalarda selenyumun kandaki değerinin düşmesi sonucunda Avrupa'daki bazı ülkelerde sağlık açısından endişe yaratan durumların ortaya çıkabileceği görülmüştür. Sağlık otoriteleri selenyum eksikliğinden kaynaklı bazı komplikasyonların ortaya çıkabileceğinden endişeleniyor.Bu endişelerden en önemlisi, kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkların daha yagın hale gelmesi. Yiyeceklerde bile selenyum miktarı daha çok o besin maddesinin yetiştiği toprakla ilgilidir. Aynı yiyecek dahi başka bir yerde yetişmişse eğer selenyum açısından fakir bir durumda olabilir ve bu da o yiyecekten gelecek olan faydanın düşmesine sebep olabilir. Selenyum eksikliğinin artan erken ölüm riskiyle, bağışıklık sisteminin zayıf olmasıyla ve mental hastalıkların artmasında rol sahibi olduğu düşünülmektedir. Günlük önerilen miktar yetişkinlerde 55 mcg olsa da, 125 mcg ye kadarın asıl günlük ihtiyaçları karşılamaya yetebildiği öne sürülüyor.• Kronik mikrobik hepatit mikrobunda daha yüksek ölüm oranlarına,• AIDS hastalarında daha yüksek ölüm oranlarına,• Daha yüksek oranda mikrobik hastalıklara yakalanma ihtimaline,• Lenf, meme, prostat, kolon, akciğer, deri, mide ve karaciğer kanser türlerinin görülmelerinde artışa,• Sıklıkla görülen soğuk algınlığı ve gribe,• Tüm enfeksiyon tiplerine maruz kalmada hassasiyete,• Serviksin papilloma virüsüne sürekli olarak yakalanmasına,• Deride ve genital bölgelerde tedavisi mümkün olmayan siğillere,• Herpes virüsüne daimi olarak maruz kalmaya,• Karaciğer hastalıklarının çoğu türünde artışa,• Tiroid hastalığında artış, tiroid kanserinde artışa,• Artan allerjiler ve kimyasal hassasiyetlere,• Enfeksiyonel problemlerde artışa,• Otoimmün hastalıklarda artışa,• Daha yüksek miktarda kalp hastalığı riskine,• Bilişsel gerilemelere sebep olur.Şunu unutmamak gerekir ki eğer yiyeceklerden düzenli bir şekilde selenyum alıyorsanız daha fazlasını almaya gerek yoktur. Araştırmalara göre düşük selenyumlu kişilerde ek kullanım fayda gerekebilir, ancak yeterli seviyede selenyum alan bireylerde ek kullanım zararlı etkiler yapabilir. Bu yüzden kişilerin bilinçsiz bir şekilde selenyum ek maddelerini kullanmamaları gerekir. Vücudunuzun bir günde ihtiyaç duyduğu selenyum yaşa göre değişiklik gösterir. Bir yetişkin için güvenli ve yeterli selenyum dozu günde 100 mcg ile 400 mcg arasında değişmektedir. Aşağıdaki listede mikrogram üzerinden ihtiyaç duyulan selenyum miktarları verilmiştir.Genel anlamda selenyum oldukça güvenlidir çünkü hem insanlar hem de hayvanlar için fazlasıyla önemlidir. Ancak sizin için iyi olması; ne kadar fazla tüketirseniz o kadar çok fayda sağlayacağınız anlamına gelmiyor. Eğer fazla tüketilirse olabilir. Örneğin Brezilya cevizi, (her cevizde 68-91 mcg kadar) çok ciddi derecede selenyum içerir. Fazla tüketildiğinde günde önerilen miktarın aşılmasına sebep olur. Aşırı dozda selenyum alımı, nefes almakta zorlama, titreme, böbrek yetmezliği, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi bazı rahatsızlıklara sebep olabilir.1 avuç: 607 mcg1 orta boy yumurta: 46 mcg1 avuç: 105 mcg3 oz: 99 mcg3 oz: 64 mcg3 oz: 64 mcg3 oz: 39 mcg3 oz: 33.2 mcg3 oz: 31 mcg3 oz: 25 mcg1 oz: 15.6 mcg1 avuç: 15 mcg