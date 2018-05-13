Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor forması giyen Ukraynalı futbolcu Yevhen Seleznov, ülkesinde verdiği röportajda Fenerbahçe hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupa kazandıkları hatırlatılan yıldız isim, şunları söyledi:

Akhisar, Fenerbahçe'ye şampiyon olma şansı vermedi. Kupadaki final maçından önce ligde onları iki kez yenmiştik. Fenerbahçe'den 6 puan aldık ve onlar şampiyonluk yarışından uzaklaştılar. Kupada da biz kazandık ama her şeyden önce futbol bu. Bugün biz kazanırız yarın onlar. Fenerbahçe'yi seviyoruz.