Selfie çekerken baraj kapakları açıldı! Az kalsın boğalacaktı

POLİS BARAJ GÖREVLİLERİNİ UYARDI

'NEDEN UYARMIYORSUNUZ?' İSYANI

Senim Tanay

Adana'da oturan, baraj kapakları kapatıldığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek fotoğraf çektirmek istedi. Nehrin içindeki kayalara basarak ilerleyen İbrahim Çakmak selfie çekti. Ancak baraj kapaklarının açılması ile bir anda nehir su ile dolmaya başlayınca paniğe kapıldı.Bu arada olayı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kapakları açan görevliyi uyararak diğer kapakların açılmamasını ve açılan kapağın da kapatılmasını istedi.İbrahim Çakmak, güçlükle taşların üzerine basarak karaya çıktı. Karaya çıkınca görevlilere tepki gösteren İbrahim Çakmak,dedi. Görevli ise daha önce siren çaldığını ancak son zamanlarda bu sistemin kaldırıldığını söyledi.