Selfie çekerken baraj kapakları açıldı! Az kalsın boğalacaktı

Adana'da oturan İbrahim Çakmak
, baraj kapakları kapatıldığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek fotoğraf çektirmek istedi. Nehrin içindeki kayalara basarak ilerleyen İbrahim Çakmak selfie çekti. Ancak baraj kapaklarının açılması ile bir anda nehir su ile dolmaya başlayınca paniğe kapıldı.
POLİS BARAJ GÖREVLİLERİNİ UYARDI
Bu arada olayı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, kapakları açan görevliyi uyararak diğer kapakların açılmamasını ve açılan kapağın da kapatılmasını istedi.
'NEDEN UYARMIYORSUNUZ?' İSYANI
İbrahim Çakmak, güçlükle taşların üzerine basarak karaya çıktı. Karaya çıkınca görevlilere tepki gösteren İbrahim Çakmak, "Neden uyarmıyorsunuz? Burada insanlar su olmadığı için ailesiyle nehre iniyor. İnsan bir uyarır, sonra kapakları açar"
dedi. Görevli ise daha önce siren çaldığını ancak son zamanlarda bu sistemin kaldırıldığını söyledi.
Senim Tanay