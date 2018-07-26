Selfie çekmek için hayatlarını tehlikeye attılar

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Festivali'nde vatandaşlar, selfie çekmek için adeta hayatlarını tehlikeye attılar

26 Temmuz 2018, Perşembe 19:28 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2018, Perşembe 19:31
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Uluslararası Kapıkaya Festivali'nde Kapıkaya Dağı'na çıkan yüzlerce vatandaş, seyir terasında selfie çekinmek için birbirleriyle yarıştılar. Kimi seyir terasında güvenli bir ortamda selfie çekerken, bazı vatandaşlar da ölümü göze alarak seyir terasının dışında bulunan sarp kayaları zorlukla aşıp uçurumun kenarında selfie çekti.

Kayaların üstünde adeta ölümle dans eden vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. 

SAMSUN (İHA)

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