Selim Soydan: Hülya'yı kızımdan daha çok seviyorum

Alev Gürsoy Cimin

alev.gursoy@posta.com.tr

Fotoğraf: Eray Akın

KUMAR TUTKUMA LAF ETMEDİ

ALLAH'A İSYAN ETMEMEYİ ÖĞRENDİM



BEBEK İLANI ERKEN OLDU

BU ÜLKEDE KİMSE BASKI ALTINDA DEĞİL BİLAKİS HERKES FAZLA ÖZGÜR



GÜN GELECEK HERKES TAYYİP BEY'İ TAKDİR EDECEK

ASLI ENVER'İ KENDİME BENZETİYORUM

DİZİLERDE BENİM YAŞITIM KADINLAR HEP AYNI

İdil Janet Demiray

Evlendiğimizde, 5 Temmuz 1968’de ben Fenerbahçe’de futbol oynuyordum, Hülya da çok ünlü bir oyuncuydu. Herkes bu işin en fazla bir yıl süreceğini söylemişti. 50 yıldır sürüyor!Bitmeyen aşkın sırrı belli: Saygı, sevgi ve samimiyet. Bazen de sabır gerekiyor.Çünkü reklama ihtiyaç yoktu. Selim başarılı futbolcuydu, ben de ilgi görüyordum. Birbirimizin şöhretini kıskanmadık. Magazin basını işe bulaşsaydı aramızda çatışma olabilirdi.Maçta hata yaptığımda “Sen oyna Hülya, sen oyna” diye bağırıyorlardı. Gururum inciniyordu. Bu yüzden futbolu 31 yaşında bıraktım. Yoksa daha oynardım. Hülya’ya zarar vermekten korktum.Benimki fedakarlık sayılmaz. 1960’lı yıllarda maalesef kumar tutkunuydum. Evliliğimizin ilk dört yılı da oynamayı sürdürdüm. Bir gece eve geç geldim. Baktım Hülya uyumamış. “Neden bekliyorsun beni” dedim. Çorba yaptığını söyledi. İçten içe de deli oluyordum. Çünkü bu konuyu hiç açmıyordu. Oturduk çorba içtik. En sonunda dayanamadım ve “Kumar tutkuma neden bir şey söylemiyorsun? Nasıl bir kadınsın sen?” dedim. Tek bir cümle etti: “Bir gün hatanı anlayacaksın!” Ben de, “Eğer bir daha elime kağıt alırsam beni asla affetme” dedim. O günden beri de hiç kumar oynamadım.Her kumar oynadığında eleştirseydim, ailenin rızkını harcadığını söyleseydim daha da çıldıracaktı. Ben yaptığının yanlış olduğunu kendisinin anlayacağı günü bekledim. Evlilikte sabır şart!Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit 1968’de evlendiEvlenmeden önce yapılacak işler onlar! Aileler bekar çocuklarına “Gitme, yapma” diye fazla karışıyorlar. Bu doğru değil. Evlenmeden önce çocuğun her şeyi yaşaması gerekir.Evet aileler çok karışıyorlar çocuklara. Bıraksınlar, çocuklar hayatı kendileri yaşayarak öğrensinler. Görsünler ki evlenince gözleri dışarıda, sokakta kalmasın.Ben Hülya’ya aşık olmuştum ve peşinden çok koştum. Hâlâ da aşığım. Çok iyi bir insandır. Kimseyi kırmaz, aleyhte konuşmaz. Hülya bir yana dünya bir yana. Buna kızım da dahil. İyi olan her şeyi ben ondan öğrendim. Öncelikle de dinlemeyi... Çok sinirli ve hırçın bir insandım. Hülya’nın tüm ailemize çok özel dokunuşları oldu, oluyor. Hülya en büyük değerimdir.Herhalde şu dünyada bir tek Selim’e şımarmışımdır! Ona da şımarıklığımı hoş göreceği için çok ufak tefek, ölçülü kaprisler yapmışımdır.Evlendiğimizde Hülya 20, ben 28 yaşındaydım. Hülya herkesin aşık olduğu biriydi. Çok zor bir evlilikti. Bu yükü taşımak o kadar ağır ki. İçten içe onu kıskandım ama belli etmedim.Önce kızım Gülşah meme kanseri oldu. Çok sarsıcıydı. Ve ben maalesef Allah’a hayatımda ilk kez isyan ettim, “Neden benim çocuğum” dedim. “Ona bir şey olacağına bana olsaydı” dedim. Ve ben de hasta oldum. Sonradan tövbe ettim tabii.Allah, Selim’e o gücü verdi. İkimize de ilgi, şefkat, sevgi gösterdi. İşte o dönem Selim’e biraz şımardım.Hülya, Amerika’da akciğer ameliyatına girerken, “Buraya kadarmış Selim” dedi. En kahrolduğum an odur. Hülya bir de şunu söyledi: “Eşyalarımı oradaki dolaba koydum. Bana bir şey olursa onları orada bırakma.” O lafı bitirdi, ben de bittim.Kızımın tedavisi bir müddet daha sürecek. Benimse bitti. Ameliyatla akciğerdeki kanserli bölüm tümüyle çıkarıldı ve doktorların söylediğine göre; beden tümüyle temizlendi. Tekrar eder mi etmez mi, onu Allah’tan başka kimse bilemez. İnşallah tekrar etmez. Beni hastalığın erken teşhis edilmesi kurtardı. Kızım Gülşah birazcık geç kalmıştı.Doktor Amerika’da kanser olduğumu söyleyince yıkıldım. Türkiye’ye dönüp kendime gelmek istedim. İzin vermedi. Çok ısrar edince “En fazla bir haftalığına gidin” dedi. Bu hastalığın bana öğrettiği en önemli şey; Allah’a isyan etmemek oldu. Kızımı da, torunlarımı da Allah inancıyla yetiştirdim. Küçük torunum Aslışah’ı da öyle yetiştirdim. Ama onun ilgi alanı biraz farklı. Şu an o da çok iyi.Bebek geldiğini biraz erken ilan ettiler. Çünkü çok heyecanlandılar, ikisi de çocukları çok seviyor. Özellikle damadım Engin Altan. Zaten baştan en az üç çocuk istediğini söylemişti.Bizden farklı olarak bu işin eğitimini almış. Çok beğeniyorum. Doğru roller seçiyor. ‘Diriliş’ dizisi onun için biçilmiş kaftan. İşini bilerek yapıyor. Harika oynuyor. Olağanüstü de bir sesi var. S.S.: Karakteri de oyunculuğu gibi mükemmel. Ailesi de öyle. Hepsi fevkalade.Bu işler hiç belli olmaz. O yüzden yapmam ya da yaparım diyemem.Defalarca çok net biçimde açıkladım; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ben çok başarılı buluyorum. Ben her zaman dürüst oldum. Eleştiriye de açığım. İsteyen istediğini söylesin…Sevmekten öte takdir ediyorum. Çok da destekliyorum. Ama eğitimin düzeltilmesi konusunda kendisinden beklentimiz var. Sanat konusunda da daha büyük teşviklere ihtiyaç duyuyoruz.Söylenildiği kadar baskı olduğunu düşünmüyorum. Bundan daha açık bir toplum görmedim ben. Bir kere böylesine bir iletişim çağında yaşarken, sosyal medya hayatımızın bu kadar içindeyken kim kendini baskı altında hissedebilir ki? Kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Çok fazla atıp tutuyorlar.Kemal Kılıçdaroğlu birçok hayati konuda sesini çıkarmayıp kendi milletvekili Berberoğlu hapse girince “Adalet istiyorum” dedi. Daha sonra birileri kendisine “Herkes için adalet” istemesini söyledi. Oysa Kılıçdaroğlu kendi milletvekili için yürüyüşe, yola çıkmıştı. Keşke sadece bu konu için değil, herkesi ilgilendiren genel konular için yola çıksaydı demiştim. O da yanlış anlaşıldı.Afrin bir mecburiyet. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Başka türlü hareket edemezdik. Hem de hakkımız bu. Çünkü tecavüze uğruyoruz. Terörden kimse bizim kadar çekmemiştir. Artık yeter. Bir de insanın gücüne gidiyor. NATO ülkesiyiz, Amerika’nın dostuyuz. Ama Amerika bize düşmanlık yapan PKK’ya destek veriyor. Tüm bunlar insanı isyan ettiriyor. Şu an yaptığımız haklı bir meşru müdafaa. Ayrıca 3,5 milyondan fazla mülteci var ülkemizde. Onlar da inşallah kendi ülkelerine yavaş yavaş döner. Dönebilmeleri için onlara zemin de hazırlıyoruz. Tıpkı Fırat Kalkanı’nda yaptığımız gibi. O çok başarılı bir operasyon. Oraya insanlar döndü ve hayat başladı. Aynı şeyi burada da yapmak mümkün. Sınırımız ne kadar güvenli olursa biz de o kadar huzurlu oluruz.Milletçe böylesine önemli bir konuda haklı bir müdafaa yaparken bu bildirinin sırası değildi.PKK terörü ayrı şey, Kürt halkıyla barışmak, onlara yıllarca verilmeyen haklarını teslim etmek ayrı şey. Bu konuda elimi taşın altına koyduğum için hiç pişman değilim. Elçiye zeval olmaz.Onun da Türkiye için gereklilik olduğuna her geçen gün biraz daha ikna olmaya başladım. Çünkü başkanlıkla yönetilen ülkelerde çok daha kolay hareket edilebiliyor. O konuda da ‘Evet’çiydim. Önemli bir sistem değişikliği. Yeni şeyler hep ürkütür. Ama zamanla “İyi ki böyle yapılmış” diyeceğimiz günler gelecek.Sanatçı dürüst olmalı.Hülya hiçbir zaman aklını, fikrini hiç kimseye satmadı, satmaz da. Hülya, Tayyip Bey’i çok seviyor. Ama ülkesini sevdiği için Tayyip Bey’i seviyor. Kimsenin söylemediğini Hülya dört yıl önce söylemişti, “Gün gelecek, herkes Tayyip Bey’i takdir edecek.”Hâlâ da öyle düşünüyorum. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek. “İyi ki üçüncü havalimanı yapıldı yoksa perişan olacaktık” diyecek herkes. “Kim yaptırdı bunu?” dediklerinde ise Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldığını anlayacaklar.Ediz Hun, Fikret Hakan, Yılmaz Güney, Ekrem Bora, İzzet Günay ve Sadri Alışık çok iyiydi.Erkan Petekkaya, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy’u başarılı buluyorum.Aslı Enver’i tarz ve hava olarak kendime benzetiyorum. Ama buna ben değil halk karar verir.Seçim yapabileceğim kadar çok sinema filmi yok. TV dizilerinde ise hep aynı roller. Dizilerde benim yaşımdaki kadınlar hep birbirine benziyor. Ayrıca olumlu tipleri de canlandırmıyorlar. Hep fettan, arabozucu, hırslı anne, kayınvalide karakterlerini oynuyorlar. O yüzden bu işlere heveslenmiyorum. Bir tek ‘Diriliş’teki Türk’ün anası kadına verilen değer hoşuma gidiyor. İşte o rol çok güzel.Arda Turan çok iyi futbolcu. Ama çocuğa çok hücum ediyorlar. Anlayamıyorum.