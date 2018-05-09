15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Selimiye Camisi'nin mahyaları hazır

Mimar Sinan'ın bilgelik eseri Selimiye Camisi, Ramazan ayında iki farklı mahya ile gönüllere hitap edecek

Selimiye Camisi'nin mahyaları hazır
Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibinin hazırlayacağı "Oruç bedenin zekatıdır" ve "Ye, yedir, israf etme" sözlerinin yazılı olduğu mahyalar, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi'nin minareleri arasında yer alacak.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin Ramazan ayında mahyayla ışıldayacağını söyledi.

Osmanlı'dan günümüze miras mahya geleneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaşatıldığını belirten Güneren, şunları kaydetti:

"Mahya bir Ramazan geleneği ve Selimiye Camisi'ne de çok yakışıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün profesyonel bir mahya ekibi var. Bu ekip geleneksel yöntemlerle her sene kendi atölyelerinde mahyaları hazırlıyor. Programa aldığı camilere bu mahyaları asıyor. Tabii ki Selimiye Camisi de bu camiler içinde. Ustalarımız Ramazan başlamadan birkaç gün önce gelip mahyaları minarelere takacak. Bu sene mahya açısından hazırlıklarımız tamamlandı.

Bu yıl iki farklı yazı yanacak Selimiye'de. Ramazanın ilk günü "Oruç bedenin zekatıdır" mahyası yanacak. 15'inci günde yazı değişecek. İkinci yazıda "Ye, yedir, israf etme" mesajını halkımızla paylaşacağız. Bilindiği gibi cami bu sene restorasyona girecek. Bundan dolayı önümüzdeki birkaç yıl minarelerin onarımı ve iskele kurulmasından dolayı mahya asımına ara verilecek. Selimiye'de ayrı güzel gözüken mahyayı yine dört gözle bekliyoruz."

MİNARELERE ZARARI YOK

Minarelerin mahyaların asılmasına bağlı olarak her hangi bir zarar görmediğini de vurgulayan Güneren, "Selimiye Camisi'nin restorasyon projesi kapsamında minarelerin son durumu bilimsel olarak incelendi. Minarelere mahya asılmasının minarelerin statiği açısından, dayanıklılığı açısından, minarelerde oluşacak korozyon açısından bir zarar bulunmamakta. Bundan dolayı mahyanın asılmasında bir sıkıntı yok." diye konuştu.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ramazan öncesi ucuz et için kuyruk oluştu

Ramazan öncesi ucuz et için kuyruk oluştu
Dolar 4.40'a dayandı, ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı

Dolar 4.40'a dayandı, ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı
Van'da 125 Afgan kaçak ve 1 organizatör yakalandı

Van'da 125 Afgan kaçak ve 1 organizatör yakalandı
Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklıyor

Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklıyor
Sivas'ta fuhuş operasyonu! 'Güzel inşaat işçisi geldi' diye pazarlıyorlarmış

Sivas'ta fuhuş operasyonu! 'Güzel inşaat işçisi geldi' diye pazarlıyorlarmış
KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den vekil aday adayı oldu

KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık HDP'den vekil aday adayı oldu
Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı

Alarm çalınca girdiği kuyumcuyu soyamadan kaçtı
Son dakika! Erdoğan'dan ABD'nin İran kararı için ilk açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'nin İran kararı için ilk açıklama
Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan Türk tutuklandı

Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalanan Türk tutuklandı
100 bin imzada son durum... Hangi aday kaç imza topladı? Doğu Perinçek cumhurbaşanı adayı oldu mu?

100 bin imzada son durum... Hangi aday kaç imza topladı? Doğu Perinçek cumhurbaşanı adayı oldu mu?
YÖK Kanunu'nda değişiklik kabul edildi

YÖK Kanunu'nda değişiklik kabul edildi