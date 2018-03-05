Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasına devam edildi



DURUŞMA ERTELENDİ

Gizem Yetil

'nceKampüsü karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, mahkeme başkanı, talimatla alınan tanıkların beyanlarını okuyarak, tanıkların beyanlarıyla ilgili, katılma talebiyle ilgili görüşlerini bildirmek üzere sanıklara ve avukatlara söz verdi.Söz alan bazı sanıklar, aleyhe olan tanık ifadelerini kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan’nun katılma talebin kabulüne ve tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.Duruşma, talepleri alınmayan sanıklara söz verilmesi için yarına ertelendi.