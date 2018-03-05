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Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın yargılanmasına devam edildi

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasına devam edildi
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Fikret Demir, talimatla alınan tanıkların beyanlarını okuyarak, tanıkların beyanlarıyla ilgili, katılma talebiyle ilgili görüşlerini bildirmek üzere sanıklara ve avukatlara söz verdi. 

Söz alan bazı sanıklar, aleyhe olan tanık ifadelerini kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti. 


DURUŞMA ERTELENDİ


Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Fırat Coşkunoğlu’nun katılma talebin kabulüne ve tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi. 

Duruşma, talepleri alınmayan sanıklara söz verilmesi için yarına ertelendi. 


 


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