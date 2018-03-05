Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Çevik Kuvvet'in işgal girişimi davasına devam edildi

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi
'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu
Kampüsü karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, mahkeme başkanı Fikret Demir
, talimatla alınan tanıkların beyanlarını okuyarak, tanıkların beyanlarıyla ilgili, katılma talebiyle ilgili görüşlerini bildirmek üzere sanıklara ve avukatlara söz verdi.
Söz alan bazı sanıklar, aleyhe olan tanık ifadelerini kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Fırat Coşkunoğlu
’nun katılma talebin kabulüne ve tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Duruşma, talepleri alınmayan sanıklara söz verilmesi için yarına ertelendi.
Gizem Yetil