Selin Ciğerci'den bekarlara öğüt: Sakın evlenmeyin

Sonradan kadın olup futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci aldatılınca ayrılık kararı almıştı. Geçen gece Stalk Nişantaşı’nda sahne alan Selin Ciğerci'nin keyfi gayet yerindeydi. Giydiği özel tasarım siyah transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Selin Ciğerci, sahneden bekarlara Bekarlık sultanlıktır. Sakın evlenmeyin diye seslendi. Selin Ciğerci'yi aldatan futbolcu Gökhan Çıra konuştu Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra kimdir? İşte Selin Ciğerci’nin kadın olmadan önceki fotoğrafları…