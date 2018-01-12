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Selin Ciğerci'den bekarlara öğüt: Sakın evlenmeyin

Evlilik için gün sayarken aldatıldığını öğrenince ani bir kararla futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'dan ayrılan Selin Ciğerci, kendini işine verdi

12 Ocak 2018, Cuma 12:00
Selin Ciğerci'den bekarlara öğüt: Sakın evlenmeyin
Sonradan kadın olup futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci aldatılınca ayrılık kararı almıştı.

Geçen gece Stalk Nişantaşı’nda sahne alan Selin Ciğerci'nin keyfi gayet yerindeydi.

Giydiği özel tasarım siyah transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Selin Ciğerci, sahneden bekarlara "Bekarlık sultanlıktır. Sakın evlenmeyin" diye seslendi.



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