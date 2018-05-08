Selin Ciğerci Instagram'da takipçisini rezil etti

Geçen aylarda kendisini aldattığı öne sürülen futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra
'yla barışan Selin Ciğerci
, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşıyor.
Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Selin Ciğerci
, son paylaştığı fotoğraflardan birinin altına yapılan yoruma verdiği cevapla gündeme geldi.
Bir takipçisinin "Ulan oğlum hiç utanma kalmamış millette. Ulan erkek o erkek. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Utanmadan bazıları da 'çok yakışmışlar' diyor" şeklindeki yorumu karşısında sinirlendiği gözlenen Selin Ciğerci
, verdiği cevapla adeta yorumu yazan kişiyi yerin dibine soktu.
'CEVAP ALAMAYINCA BÖYLE YAPIYORLAR'
Yorumu yazan kişinin kendisine mesaj attığını belirten Selin Ciğerci
, "Cevap alamayınca böyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
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Çiğdem Saltık