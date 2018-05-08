Selin Ciğerci Instagram'da takipçisini rezil etti

'CEVAP ALAMAYINCA BÖYLE YAPIYORLAR'

Selin Ciğerci ile sevgili olan Gökhan Çıra: Ailem zamanla kabullenecek (Selin Ciğerci kimdir?)

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Çiğdem Saltık

Geçen aylarda kendisini aldattığı öne sürülen futbolcu sevgilisi'yla barışan, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşıyor.Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen, son paylaştığı fotoğraflardan birinin altına yapılan yoruma verdiği cevapla gündeme geldi.Bir takipçisinin "Ulan oğlum hiç utanma kalmamış millette. Ulan erkek o erkek. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Utanmadan bazıları da 'çok yakışmışlar' diyor" şeklindeki yorumu karşısında sinirlendiği gözlenen, verdiği cevapla adeta yorumu yazan kişiyi yerin dibine soktu.Yorumu yazan kişinin kendisine mesaj attığını belirten, "Cevap alamayınca böyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.