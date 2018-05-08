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Selin Ciğerci Instagram'da takipçisini rezil etti

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci, Instagram hesabından futbolcu sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafın altına 'Erkeksin sen erkek' şeklinde yorum yapan takipçisine 'Mesaj atıyor, cevap alamayınca böyle yapıyor' yanıtını verdi

08 Mayıs 2018, Salı 16:12
Selin Ciğerci Instagram'da takipçisini rezil etti
Geçen aylarda kendisini aldattığı öne sürülen futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'yla barışan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşıyor.

Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Selin Ciğerci, son paylaştığı fotoğraflardan birinin altına yapılan yoruma verdiği cevapla gündeme geldi.

Bir takipçisinin "Ulan oğlum hiç utanma kalmamış millette. Ulan erkek o erkek. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Utanmadan bazıları da 'çok yakışmışlar' diyor" şeklindeki yorumu karşısında sinirlendiği gözlenen Selin Ciğerci, verdiği cevapla adeta yorumu yazan kişiyi yerin dibine soktu.

'CEVAP ALAMAYINCA BÖYLE YAPIYORLAR'

Yorumu yazan kişinin kendisine mesaj attığını belirten Selin Ciğerci, "Cevap alamayınca böyle yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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