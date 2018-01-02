Selin Ciğerci'nin futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra Muğlaspor'da

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Erdinç Şahin

2014 yılında cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeniile 14 Şubat'ta dünya evine girmeye hazırlananekiplerinden'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.geldiği için çok mutlu olduğunu ifade edenbüyük bir camia. İnanıyorum ki sezon sonunda ligi hak ettiğimiz yerde bitireceğiz. Başarı için hepimiz çok çalışacağız" dedi.imza törenineveda katıldı.ile yaşadığı aşk nedeniyleayrıldığı iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu futbolculuk kariyerinebaşladı. Amatör olaraktransfer olan genç oyuncu, Galatasaray altyapısında da forma giydi. Beylerbeyispor'da profesyonel olan Gökhan, bu sezon Diyarbekirspor'da 3 lig, 1 de kupa maçına çıktı.Sosyal medyadaadıyla ünlenmişti... 3 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi.Bir dönem Beşiktaş'lı bir futbolcu ve bir belediye başkanıyla ilişki yaşayan Selin Ciğerci yine aşk hayatıyla gündemde. Selin Ciğerci şimdi de Muğlasporluile birlikte.