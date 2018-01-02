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Selin Ciğerci'nin futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra Muğlaspor'da

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Muğlaspor, magazin dünyasının da yakından tanıdığı sağ kanat oyuncusu Gökhan Çıra'yı renklerine bağladı.

Selin Ciğerci'nin futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra Muğlaspor'da
2014 yılında cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 14 Şubat'ta dünya evine girmeye hazırlanan Gökhan ÇıraTFF 3. Lig 2. grup ekiplerinden Muğlaspor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Muğlaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gökhan, "Muğlaspor büyük bir camia. İnanıyorum ki sezon sonunda ligi hak ettiğimiz yerde bitireceğiz. Başarı için hepimiz çok çalışacağız" dedi. Gökhan Çıra'nın imza törenine Başkan Haluk Beyimoğlu ve Asbaşkan Emre Oskay'ın da katıldı.



Selin Ciğerci ile yaşadığı aşk nedeniyle Diyarbekirspor'dan ayrıldığı iddia edilen 21 yaşındaki futbolcu futbolculuk kariyerine Fatsa Belediyespor'da başladı. Amatör olarak Altınordu Belediyespor'a transfer olan genç oyuncu, Galatasaray altyapısında da forma giydi. Beylerbeyispor'da profesyonel olan Gökhan, bu sezon Diyarbekirspor'da 3 lig, 1 de kupa maçına çıktı.


 

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?


Sosyal medyada Bebek Okan adıyla ünlenmişti... 3 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi. 

Bir dönem Beşiktaş'lı bir futbolcu ve bir belediye başkanıyla ilişki yaşayan Selin Ciğerci yine aşk hayatıyla gündemde. Selin Ciğerci şimdi de  Muğlasporlu Gökhan Çıra ile birlikte. 
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