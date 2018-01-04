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Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan ayrıldı

Şu sıralar Muğlaspor'da top koşturan Gökhan Çıra ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, "Aldatılınca Gökhan'dan ayrıldım. 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum" dedi

04 Ocak 2018, Perşembe 15:59
Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan ayrıldı
Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci aradığı aşkı yeşil sahalarda bulmuştu.


GELİNLİĞİ ELİNDE KALDI


Selin Ciğerci'nin şu sıralar Muğlaspor'da top koşturan Gökhan Çıra ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre evleneceklerini duyuran çiftten kötü haber geldi.


"ALDATILDIM, AYRILDIK"


Selin Ciğerci konuyla ilgili ilk kez Haberturk'e konuştu. Selin Ciğerci, "Evet Gökhan'la ayrıldık. Çünkü aldatıldım. Çok üzüldüm, hak etmedim... Galiba hepsi aynı, bir gün karşıma birisi çıkacak inanıyorum... 2018'de erkek yüzü görmek istemiyorum" dedi.

Selin Ciğerci ve sevgilisi Gökhan Çıra;



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İşte Selin Ciğerci’nin kadın olmadan önceki fotoğrafları…İşte Selin Ciğerci’nin kadın olmadan önceki fotoğrafları…

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?


Sosyal medyada Bebek Okan adıyla ünlenmişti... 3 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi. 

Bir dönem Beşiktaş'lı bir futbolcu ve bir belediye başkanıyla ilişki yaşayan Selin Ciğerci yine aşk hayatıyla gündemde. Selin Ciğerci şimdi de Diyarbekirsporlu Gökhan Çıra ile birlikte. Peki Gökhan Çıra kimdir?


GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?


Gökhan Çıra 21 yaşında. Diyarbekirspor'da futbolcuydu. Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkınca Diyarbekirspor Gökhan Çıra'ya tepki gösterdi. Tepkinin ardından Gökhan Çıra Diyarbekirspor 'la yollarını ayırdı. Şimdi Muğlaspor ile anlaştı.


Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra kimdir?Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra kimdir?

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