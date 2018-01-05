Selin Ciğerci'yi aldatan futbolcu Gökhan Çıra konuştu

"BİZ SEVGİLİYİ GEÇTİK ONUNLA BAŞKA BİR ŞEYİZ"

ERKEK YÜZÜ GÖRMEK İSTEMİYOR

Selin Ciğerci ile sevgili olan Gökhan Çıra: Ailem zamanla kabullenecek (Selin Ciğerci kimdir?)

İşte Selin Ciğerci’nin kadın olmadan önceki fotoğrafları…

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?



GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra kimdir?

Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Çıra, Diyarbekirspor Kulübü'nden ayrıldı!

Çiğdem Saltık

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olanile aşk yaşamaya başlamıştı., aldatılınca ilişkiyi anında noktaladı.ise kendini savunup "Ortada aldatma yok, yanlış anlama var." dedi., çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yaptı:"Ben barışmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ortada tam anlamıyla bir aldatma yok ama yanlış anlaşılma var. Ben onu çok seviyorum. Evlenmeyi düşünüyorum onunla. İlk kez bu kadar aşık oldum birisine. Kendimi affettireceğim. Biz sevgiliyi de geçtik, onunla başka bir şeyiz…", konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beni aldatınca ilişkimizi noktaladık. 2018 yılında erkek yüzü görmek istemiyorum" demişti.Sosyal medyadaadıyla ünlenmişti... 3 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi.Bir dönem Beşiktaş'lı bir futbolcu ve bir belediye başkanıyla ilişki yaşayan Selin Ciğerci yine aşk hayatıyla gündemde. Selin Ciğerci şimdi deile birlikte.21 yaşında. Diyarbekırspor'da futbolcuydu. Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkınca Diyarbakırspor Gökhan Çıra'ya tepki gösterdi. Tepkinin ardından Gökhan Çıra Diyarbakırspor 'la yollarını ayırdı. Şimdi Muğlaspor ile anlaştı.