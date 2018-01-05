Selin Ciğerci'yi aldatan futbolcu Gökhan Çıra konuştu

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla kadın olan Selin Ciğerci,
futbolcu Gökhan Çıra
ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Selin Ciğerci
, aldatılınca ilişkiyi anında noktaladı. Gökhan Çıra
ise kendini savunup "Ortada aldatma yok, yanlış anlama var." dedi.
"BİZ SEVGİLİYİ GEÇTİK ONUNLA BAŞKA BİR ŞEYİZ"
Gökhan Çıra
, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yaptı:
"Ben barışmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ortada tam anlamıyla bir aldatma yok ama yanlış anlaşılma var. Ben onu çok seviyorum. Evlenmeyi düşünüyorum onunla. İlk kez bu kadar aşık oldum birisine. Kendimi affettireceğim. Biz sevgiliyi de geçtik, onunla başka bir şeyiz…"
ERKEK YÜZÜ GÖRMEK İSTEMİYOR
Selin Ciğerci
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beni aldatınca ilişkimizi noktaladık. 2018 yılında erkek yüzü görmek istemiyorum" demişti.
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İşte Selin Ciğerci’nin kadın olmadan önceki fotoğrafları…
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Sosyal medyada Bebek Okan
adıyla ünlenmişti... 3 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.
Selin Ciğerci'nin
babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi.
Bir dönem Beşiktaş'lı bir futbolcu ve bir belediye başkanıyla ilişki yaşayan Selin Ciğerci yine aşk hayatıyla gündemde. Selin Ciğerci şimdi de Diyarbakırsporlu Gökhan Çıra
ile birlikte. Peki Gökhan Çıra kimdir?
Gökhan Çıra
GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?
21 yaşında. Diyarbekırspor'da futbolcuydu. Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkınca Diyarbakırspor Gökhan Çıra'ya tepki gösterdi. Tepkinin ardından Gökhan Çıra Diyarbakırspor 'la yollarını ayırdı. Şimdi Muğlaspor ile anlaştı.
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Çiğdem Saltık