Selin Çınarlı Profesyonel Yaşam Koçu Selin Çınarlı yaptığı çalışmalar hakkında Posta Kobi Özel’e değerlendirmelerde bulundu. Yaşam koçluğu adı altında, ilişki koçluğu, yönetici koçluğu, öğrenci koçluğu ve nefes koçluğu yapan Uzman Çınarlı, çalışmalarını biyoenerjiyle de desteklemektedir. Danışanlarına geldikleri şikayet üzerine bir plan yapan uzman, bazen de bilinçaltına girdiğini söyledi. Yaşam koçu ve psikolog arasındaki farklara da değinen Çınar, psikoloğun geçmiş ve nedenle ilgilenirken, Yaşam koçunun nasılı aradığını ifade etti. Kobi özel iletişim : 0212 296 86 86 kobi.ozel@posta.com.tr