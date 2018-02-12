Selin Sayek Böke'den Kılıçdaroğlu'na ret!



TEKLİF GİTTİ KABUL ETMEDİ

Serap Belovacıklı

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre; CHP 36. Olağan Genel Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi içinden seçilen MYK bugün açıklandı. Açıklanan MYK'de kongrede'yi destekleyenyer alırken, MYK'de yer alması beklenen ve kurultayda 687 oy alaak en yüksek ikinci oyla PM'ye giren ve Kurultay öncesi İlhan Cihaner ile birlikte 'Evrensel sol değerlere dönüş' manifestosu yayımlayanMYK'de yer almadı.'nun, PM listesine aldığı eski Parti Sözcüsü'ye de MYK üyeliği teklifi götürdüğü ortaya çıktı. Kurultay öncesinde, İlhan Cihaner'le birlikte "sol manifesto" açıklayan Böke ise teklifi reddetti.Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun "kadın ve gençlik" politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı önerdiği Böke'nin teklifi reddetmesi üzerine, yeni ihdas edilen genel başkan yardımcılığı sayısı 6 yerine 5'te kaldı.