Selin Şekerci, Siyah Beyaz Aşk'a veda mı ediyor?

​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)



SELİN ŞEKERCİ'NİN KARAKTERİNİ HİKAYEDE AÇAMADILAR

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Selin Şekerci ilk kez açıkladı!

Elif Bayram

geçen ay başrollerinipaylaştığı Kanal D’nin Siyah Beyaz Aşk dizisinin kadrosuna katılmıştı.Selin Şekerci, başrolünü oynadığı ve geçen yıl 17 bölüm sürendizisinin ardındanekrana dönüş yapmıştı. Dizinin kadrosunaberaber 13. bölüm itibariyle dahil olan oyuncu, Ayhan Dağıstan karakterine hayat veriyordu. Silah kullanan, gözüpek bir kadın rolüyle seyirci karşısına çıkan Selin Şekerci’ninsezon sonuna kadar anlaştığı konuşuluyordu.Ancak Selin Şekerci’ninkaleme aldığı diziden ayrılacağı öne sürüldü. İddiaya göre dizinin yazarları Selin Şekerci’nin karakterini hikâyede istedikleri gibi açamadı. Bu yüzden de oyuncunun yeni dizisine erken veda etmesi gündeme geldi.Selin Şekerci’nin geçen yıllarda Rengarenk dizisinde beraber oynadığı sevgilisi Kaan Taşaner de şu günlerde TRT 1’in dev bütçeliprojesinde rol alıyor. (Medyatava)