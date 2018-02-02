Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Selin Şekerci, Siyah Beyaz Aşk'a veda mı ediyor?

Kanal D’'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ta oynayan Selin Şekerci'nin hayranları bu habere üzülecek

02 Şubat 2018, Cuma 09:59
Selin Şekerci, Siyah Beyaz Aşk'a veda mı ediyor?
Selin Şekerci, geçen ay başrollerini İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın paylaştığı Kanal D’nin Siyah Beyaz Aşk dizisinin kadrosuna katılmıştı.

Selin Şekerci, başrolünü oynadığı ve geçen yıl 17 bölüm süren 'Çoban Yıldızı' dizisinin ardından 'Siyah Beyaz Aşk'la ekrana dönüş yapmıştı. Dizinin kadrosuna Macit Koper’le beraber 13. bölüm itibariyle dahil olan oyuncu, Ayhan Dağıstan karakterine hayat veriyordu. Silah kullanan, gözüpek bir kadın rolüyle seyirci karşısına çıkan Selin Şekerci’nin Siyah Beyaz Aşk'la sezon sonuna kadar anlaştığı konuşuluyordu.


​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm) ​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)


SELİN ŞEKERCİ'NİN KARAKTERİNİ HİKAYEDE AÇAMADILAR


Ancak Selin Şekerci’nin Erkan Birgören ile Banu Tekcan’ın kaleme aldığı diziden ayrılacağı öne sürüldü. İddiaya göre dizinin yazarları Selin Şekerci’nin karakterini hikâyede istedikleri gibi açamadı. Bu yüzden de oyuncunun yeni dizisine erken veda etmesi gündeme geldi.

Selin Şekerci’nin geçen yıllarda Rengarenk dizisinde beraber oynadığı sevgilisi Kaan Taşaner de şu günlerde TRT 1’in dev bütçeli Mehmetçik Kut’ül Amare projesinde rol alıyor. (Medyatava)


Selin Şekerci kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç?Selin Şekerci kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç?
Oyuncu Selin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür dilediOyuncu Selin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür diledi
İşte Selin Şekerci'nin yeni imajıİşte Selin Şekerci'nin yeni imajı
Selin Şekerci ilk kez açıkladı! Selin Şekerci ilk kez açıkladı!
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ünlülerin evleri

Ünlülerin evleri
Seren Serengil: Nasıl bir filmin içindeyim bilemedim

Seren Serengil: Nasıl bir filmin içindeyim bilemedim
Demet Akalın'dan 120 bin TL'lik elbise açıklaması

Demet Akalın'dan 120 bin TL'lik elbise açıklaması
Birce Akalay’dan skandal hareket!

Birce Akalay’dan skandal hareket!
Gisele Bündchen Vogue'nin kapağında sıfır makyajla yer alan ilk model oldu

Gisele Bündchen Vogue'nin kapağında sıfır makyajla yer alan ilk model oldu
Murat Boz: Hande ve Aslı arasında gerginlik yok

Murat Boz: Hande ve Aslı arasında gerginlik yok

Tomi Lahren Joe Kennedy III'den özür diledi

Tomi Lahren Joe Kennedy III'den özür diledi
Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e özel şarkı yaptı

Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e özel şarkı yaptı
Sıla ve Ahmet Kural aşkını tokat bitirdi!

Sıla ve Ahmet Kural aşkını tokat bitirdi!
Rafet El Roman: Mutlu olmak herkesin hakkı

Rafet El Roman: Mutlu olmak herkesin hakkı
Irmak Ünal: Sıcak kanlı kadınım

Irmak Ünal: Sıcak kanlı kadınım