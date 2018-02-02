Selin Şekerci, Siyah Beyaz Aşk'a veda mı ediyor?

Selin Şekerci,
geçen ay başrollerini İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay’ın
paylaştığı Kanal D’nin Siyah Beyaz Aşk dizisinin kadrosuna katılmıştı.
Selin Şekerci, başrolünü oynadığı ve geçen yıl 17 bölüm süren 'Çoban Yıldızı'
dizisinin ardından 'Siyah Beyaz Aşk'la
ekrana dönüş yapmıştı. Dizinin kadrosuna Macit Koper’le
beraber 13. bölüm itibariyle dahil olan oyuncu, Ayhan Dağıstan karakterine hayat veriyordu. Silah kullanan, gözüpek bir kadın rolüyle seyirci karşısına çıkan Selin Şekerci’nin Siyah Beyaz Aşk'la
sezon sonuna kadar anlaştığı konuşuluyordu.
Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)
SELİN ŞEKERCİ'NİN KARAKTERİNİ HİKAYEDE AÇAMADILAR
Ancak Selin Şekerci’nin Erkan Birgören ile Banu Tekcan’ın
kaleme aldığı diziden ayrılacağı öne sürüldü. İddiaya göre dizinin yazarları Selin Şekerci’nin karakterini hikâyede istedikleri gibi açamadı. Bu yüzden de oyuncunun yeni dizisine erken veda etmesi gündeme geldi.
Selin Şekerci’nin geçen yıllarda Rengarenk dizisinde beraber oynadığı sevgilisi Kaan Taşaner de şu günlerde TRT 1’in dev bütçeli Mehmetçik Kut’ül Amare
projesinde rol alıyor. (Medyatava)
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