Selin Şekerci ve Caner Cindoruk aşkının ilk fotoğrafı
Birlikte oldukları haberleriyle gündeme gelen Selin Şekerci ile Caner Cindoruk, önceki gün ilk kez bir arada görüntülendi
Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıyan oyuncu çift, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. İkili, kendilerine yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı.
SELİN ŞEKERCİ MART AYINDA KAAN TAŞANER'DEN AYRILMIŞTI
Oyuncu Selin Şekerci 4 yıllık aşkı Kaan Taşaner'den mart ayında ayrılmıştı. Kaan Taşaner, ''İlişkimiz bitti ancak arkadaşlığımız baki'' diye konuşmuştu.
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