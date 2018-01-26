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Selülit ve cilt çatlaklarında Shea Yağı mucizesi

Derideki çatlaklar ve selülitler kadınların en çok korktuğu cilt sorunları arasında yer alıyor. Ciltte oluşan bu deformasyonlar ise, erken önlem alınmadıkça geri dönüşü mümkün olmayan boyutlara ulaşabiliyor

Selülit ve cilt çatlaklarında Shea Yağı mucizesi
Her 3 kadından 1’inde görülen cilt çatlakları ve selülitler genellikle karın, kol ve bacak bölgelerinde oluşuyor. Bu soruna karşı gözle görülür şekilde sonuç almak için erken müdahale etmek ve özel olarak formüle edilen kremlerle cilde masaj uygulamak gerekiyor.

Sinoz Kozmetik tarafından üretilen Biomarks Çatlak Kremi’ni, ihtiyaç olan bölgeye günde 1 kez masaj yaparak uygulamanız yeterli. Biomarks Çatlak Kremi; içeriğindeki A,B,D ve E vitaminleri açısından zengin olan shea yağı sayesinde cildin kolajen üretimini artırmaya yardımcı olurken, kuru cildi yumuşatarak elastik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Kakao, biberiye ve jojoba yağlarının yanı sıra soğan kabuğu ve meyan kökü ekstreleri de içeren ürün; cilt üzerinde koruyucu bir tabaka gibi görev yapıyor. İçeriğindeki bitki özleri sayesinde ciltteki lekeleri geçirmeye, hamilelik ve hızlı kilo alınıp verilmesi sonrasında oluşan çatlakları gidermeye ve ciltteki yaraların iyileşmesinde katkı sağlıyor. 



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