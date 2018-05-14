İzmir’e dün gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarını ziyaret etti. Çiğli Belediyesi´nin ardından Anneler Günü nedeniyle Karşıyaka’ya Zübeyde Hanım’ın mezarı başına giden Selvi Kılıçdaroğlu, bugün de Konak Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi´ni ziyaret etti. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Selvi Kılıçdaroğlu’na kadınların semt merkezlerinde ürettiği el emeği bir kolyeyi hediye etti. Pekdaş, kolyeyi Kılıçdaroğlu’nun boynuna kendi elleriyle astı.



