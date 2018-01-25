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Sembolik 'kıyamet saati' 30 saniye ileri alındı!

Dünyanın sonunu güncel gelişmelere bakarak tahmin etmek amacıyla geliştirilen sembolik ‘kıyamet saati’, nükleer savaş tehlikesindeki artış göz önüne alınarak 30 saniye ileri alındı.

Sembolik 'kıyamet saati' 30 saniye ileri alındı!
Kıyamet Saati', Atom Uzmanları Bülteni’ne (The Bulletin of the Atomic Scientists) bağlı bilim insanları tarafından güncelleniyor.

Yapılan yıllık güncellemeye göre; dünya ‘gece yarısına’ hiç olmadığı yakın. Hatta öyle ki, bu sembolik saate göre Dünya, nükleer bir felakete sadece ‘iki dakika’ uzaklıkta.

Kurul kararını açıklarken, Kore Yarımadası'nda yükselen tansiyondan, büyük güçler tarafından yapılan nükleer harcamaların artışından, dünya genelinde silah kontrol müzakerelerinin olmayışından ve iklim değişikliğiyle mücadele için siyasi iradenin tökezlemesinden duyulan rahatsızlığı gerekçe gösterdi.


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