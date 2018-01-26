Sembolik kıyamet saati 30 saniye ileri alındı



KARARIN NEDENİ NE?



KIYAMET SAATİ NEDİR?

Can Hakman

",'ne () üye bilim insanları tarafından güncelleniyor.1947'den bu yana güncellenen saat, insanlığın dünyayı yok etmeye ne kadar yaklaştığını göstermek üzere kullanılan bir metafor.Bilim insanlarına göre dünya giderek "daha tehlikeli" bir yer haline geldi ve dünya 1953'ten bu yana "kıyamete" hiç bu kadar yakın olmamıştı.1953 yılında, hem'nin hem'nın hidrojen bombası test etmesinin ardından saat yine ileri alınmış ve gece yarısına iki dakika kalmıştı.Saat geçen yıl da 30 saniye ileri alınmıştı.'nin başkenti'da kararını açıklayan kurul, bu kararı almanın kolay olmadığını ve ardında tek bir neden bulunmadığını belirtti.Başkanı Rachel Bronson bu yılki tartışmaların merkezini nükleer konuların oluşturduğunu söyledi.'nin nükleer denemeleri, Kore'de artan tansiyon veilearasında yaşanan sözlü savaş, bilim insanlarını en çok endişelendiren konular oldu.ayrıca'nin nükleer harcamaları artırma stratejisinin de endişe verici olduğunu belirtti.ile Batı arasında tansiyonun yükselmesi de karara etki eden faktörlerden oldu.Bilim insanları, saat gece yarısını gösterdiğinde dünyanın sonunun geleceğini söylüyorİklim değişikliği gibi küresel tehditlere karşı mücadele eden ulusalararası kurumların etkisinin zayıflaması da bilim insanlarının kararının gerekçelerinden biri oldu., ABD Başkanı'ın "tahmin edilemezliğini" de "kıyamet gününün yaklaşmasının" gerekçeleri arasında saydı.'nin yelkovanı, dünyanın büyük bir felakete karşı ne kadar kırılgan olduğunu temsil ediyor.1947 yılında oluşturulduğunda gece yarısına yedi dakika vardı.O tarihten bu yana saatte 23 kez değişiklik yapıldı. Kıyamete en çok yaklaşılan yıllar bu yıl ve 1953 olurken, en çok uzaklaşılan yıl ise 17 dakika ile 1991 oldu.BBC Türkçe