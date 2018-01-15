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Şemdinli'de operasyon: 6 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Silopi'de ise 5 terörist teslim oldu.

Şemdinli'de operasyon: 6 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devam eden hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, terörle mücadele kapsamında dün gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Bu kapsamda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki hava destekli operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

 5 TERÖRİST TESLİM OLDU!


Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki sınır hattında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir Milan güdümlü tanksavar silahı ele geçirildi.


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