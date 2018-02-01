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Şemdinli şehidinin acı haberi ailesine ulaştı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerin hava saldırısı sonucu şehit olan 28 yaşındaki sözleşmeli er Halim İbrahim Şık’ın acı haberi askeri yetkililer tarafından Adana’daki ailesine verildi

Şemdinli şehidinin acı haberi ailesine ulaştı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK’lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI


Şehit olan 28 yaşındaki Halil İbrahim Şık’ın acı haberi akşam saatlerinde askeri yetkililer ve sağlık personelleriyle birlikte Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77150 Sokak’taki baba evine giderek, anne Sıdıka ile baba Bekir Şık’a verdi. Acı haberi alan aile gözyaşları içinde feryat etti.


 

4 AYLIK ÇOCUĞU VAR


Öte yandan, Şehit Halim İbrahim Şık’ın evli 4 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.

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