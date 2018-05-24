Şemdinli'den sonra bir acı haber de Beytüşşebap'tan

Şemdinli'den sonra bir acı haber de Beytüşşebap'tan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında teröristlerin EYP patlatması sonucu 2 korucu şehit olmuş, 3 korucu yaralanmıştı. Bu acı haberin ardından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu Faik Ecer'in şehit olduğu, oğlu Sipan Ecer'in ise yaralandığı bildirildi