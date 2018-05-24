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Şemdinli'den sonra bir acı haber de Beytüşşebap'tan

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında teröristlerin EYP patlatması sonucu 2 korucu şehit olmuş, 3 korucu yaralanmıştı. Bu acı haberin ardından, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan güvenlik korucusu Faik Ecer'in şehit olduğu, oğlu Sipan Ecer'in ise yaralandığı bildirildi

24 Mayıs 2018, Perşembe 15:19
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde oturan güvenlik korucusu Faik Ecer ve oğlu Sipan, otlayan hayvanlarını kontrol etmek amacıyla araçla yaylaya gitmek için yola çıktı. Yolda, Faik Ecer ve oğlu Sipan’ın bulunduğu araca, PKK’lı teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda güvenlik korucusu Faik Ecer şehit olurken, oğlu Sipan Ecer ise yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sipan Ecer, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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Son dakika! EYP patlaması sonucu 2 korucu şehit oldu

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında teröristlerin EYP patlatması sonucu 2 korucu şehit olmuş, 3 korucu yaralanmıştı.


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