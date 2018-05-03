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Semih Şentürk, Eskişehirspor'a veda etti

Eskişehirspor iki senedir formasını giyen Semih Şentürk ile yollarını ayırdı. Deneyimli futbolcu tesislerde takım arkadaşları ve personel ile vedalaşarak İstanbul’a gitti.

Semih Şentürk, Eskişehirspor'a veda etti
Eskişehirspor'da Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek 13 futbolcudan biri olan Semih Şentürk, vedalaşarak takımdan ayrıldı.
 
Futbolu bırakmayı düşündüğü geçen yıl, transfer cezası nedeniyle bir kez daha Eskişehirspor ile sözleşme imzalayan Semih Şentürk, Es Es karakterini noktaladı.
 
Eskişehirspor’da bu sezon 25 lig ve bir kupa maçında forma giyen ve toplamda 1292 dakika süre alan Semih Şentürk, altı lig ve bir kupa olmak üzere yedi gol attı. Deneyimli oyuncu son hafta Adana karşılaşmasında cezalı olması nedeniyle tesislerde son antrenmanına çıkarak kulüpten ayrıldı.
 
Semih Şentürk bir önceki sezon ise 21 lig ve 1 play-off maçı olmak üzere 22 maçta forma giymiş ve 12 gol atmış, taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Bolu maçında gördüğü sarı kart yüzünden cezalı duruma düşen ve sezonun son maçında forma giyemeyecek olan oyuncu, dün Eskişehirspor tesislerinde personel ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak Eskişehir’den ayrıldı. (Anadolu Gazetesi)


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