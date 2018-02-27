Semih Şentürk’ten tepki çeken olay sevinç! 22 yaşındaki Alper anlattı…

ALPER’İN ÜZERİNDEN ATLADI, ALAY ETTİ

”NEDEN YAPTIĞINI SORMAK İÇİN SESLENDİM DUYMADI”

Erdinç Şahin

dün oynananmaçınayaptığı olay hareket damga vurdu. Bu sezon 9 puanı silinen ve 14 puanla 17.sırada yer alan’u deplasmanda 1-0 mağlup edenmilli futbolcu’ün yaşadığı gol sevinci büyük tepki çekti. Semih Şentürk'ün sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından "terbiyesizlik yaptığı" dile getirildi.Mücadelenin 86.dakikasında’nun attığı gol sonrası oluşan sevinç yumağına katılmak için koşanüzüntü içinde yerde oturan 22 yaşındaki genç futbolcu’ın üzerinden atladı.Alaycı bir ifadeyle genç Alper’in üzerinden atlayarak daha sonra gülenbu sevinci büyük tepkilere neden oldu.Küme düşme mücadelesi veren Manisaspor’un son dakikalarda yediği gol sonrası yere çöken Alper Önal, Semih Şentürk’ün kendisine yaptığı o hareket nedeniyle oldukça üzgün olduğunu ifade etti.Konuyla ilgili’a konuşan Alper, ”Maç içerisinde Semih abiyle hiçbir kötü diyaloğumuz olmadı. Kendisi iyi bir insan zaman zaman sohbet ettik. Golden sonra ben yerde üzüntü yaşıyordum. Birden gelip üzerimden atladı. Ne olduğunu anlamadım dönüp arkama baktım ve alaycı şekilde güldü. Neden böyle yaptığını sormak için seslendim ama beni duymadı. Daha sonra da oyundan çıktı zaten. Bir daha da konuşmadık” ifadelerini kullandı.