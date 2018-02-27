Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Semih Şentürk’ten tepki çeken olay sevinç! 22 yaşındaki Alper anlattı…

Semih Şentürk'ün ligden düşmeme mücadelesi veren Manisaspor'un üzüntüden yıkılmış genç futbolcusu Alper Önal'a karşı yaptığı gol sevinci, büyük tepkilere neden oldu. Genç futbolcu yaşadığı o anları anlattı

Semih Şentürk’ten tepki çeken olay sevinç! 22 yaşındaki Alper anlattı…
Spor Toto 1.Lig’in 24.haftasında dün oynanan Manisaspor-Eskişehirspor maçına Semih Şentürk’ün yaptığı olay hareket damga vurdu. Bu sezon 9 puanı silinen ve 14 puanla 17.sırada yer alan Manisaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Eskişehirspor’da milli futbolcu Semih Şentürk’ün yaşadığı gol sevinci büyük tepki çekti. Semih Şentürk'ün sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından "terbiyesizlik yaptığı" dile getirildi.
 

ALPER’İN ÜZERİNDEN ATLADI, ALAY ETTİ


Mücadelenin 86.dakikasında Hasan Ayaroğlu’nun attığı gol sonrası oluşan sevinç yumağına katılmak için koşan Semih Şentürk üzüntü içinde yerde oturan 22 yaşındaki genç futbolcu Alper Önal’ın üzerinden atladı.



Alaycı bir ifadeyle genç Alper’in üzerinden atlayarak daha sonra gülen Semih Şentürk’ün bu sevinci büyük tepkilere neden oldu.
Küme düşme mücadelesi veren Manisaspor’un son dakikalarda yediği gol sonrası yere çöken Alper Önal, Semih Şentürk’ün kendisine yaptığı o hareket nedeniyle oldukça üzgün olduğunu ifade etti.
 

”NEDEN YAPTIĞINI SORMAK İÇİN SESLENDİM DUYMADI”


Konuyla ilgili Skor’a konuşan Alper, ”Maç içerisinde Semih abiyle hiçbir kötü diyaloğumuz olmadı. Kendisi iyi bir insan zaman zaman sohbet ettik. Golden sonra ben yerde üzüntü yaşıyordum. Birden gelip üzerimden atladı. Ne olduğunu anlamadım dönüp arkama baktım ve alaycı şekilde güldü. Neden böyle yaptığını sormak için seslendim ama beni duymadı. Daha sonra da oyundan çıktı zaten. Bir daha da konuşmadık” ifadelerini kullandı.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çılgın milyoner kulüplere sponsor olmak istiyor!

Çılgın milyoner kulüplere sponsor olmak istiyor!
Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçının hakemi belli oldu
Bursaspor’da Le Guen ile şimdilik yola devam

Bursaspor’da Le Guen ile şimdilik yola devam
Sibirya soğukları futbolu vurdu! Kollarına çorap giydiler

Sibirya soğukları futbolu vurdu! Kollarına çorap giydiler
Derbi zaferinin mimarı Şenol Güneş

Derbi zaferinin mimarı Şenol Güneş
Anderson Talisca'da flaş gelişme! Monaco tehlikesi

Anderson Talisca'da flaş gelişme! Monaco tehlikesi
Serkan Kırıntılı’dan olay Ali Çamdalı paylaşımı!

Serkan Kırıntılı’dan olay Ali Çamdalı paylaşımı!
Atiker Konyaspor Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshetti

Atiker Konyaspor Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshetti
Neymar’da korkulan oldu! Real Madrid maçını kaçıracak…

Neymar’da korkulan oldu! Real Madrid maçını kaçıracak…
David Cermak: ‘Semih Kaya Sparta Prag’a hayal kırıklığı yaşattı’

David Cermak: ‘Semih Kaya Sparta Prag’a hayal kırıklığı yaşattı’
Kawhi Leonard, Mart ayında dönebilir

Kawhi Leonard, Mart ayında dönebilir