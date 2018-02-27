Semih Şentürk’ten tepki çeken olay sevinç! 22 yaşındaki Alper anlattı…

Spor Toto 1.Lig’in 24.haftasında
dün oynanan Manisaspor-Eskişehirspor
maçına Semih Şentürk’ün
yaptığı olay hareket damga vurdu. Bu sezon 9 puanı silinen ve 14 puanla 17.sırada yer alan Manisaspor
’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Eskişehirspor’da
milli futbolcu Semih Şentürk
’ün yaşadığı gol sevinci büyük tepki çekti. Semih Şentürk'ün sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından "terbiyesizlik yaptığı" dile getirildi.
ALPER’İN ÜZERİNDEN ATLADI, ALAY ETTİ
Mücadelenin 86.dakikasında Hasan Ayaroğlu
’nun attığı gol sonrası oluşan sevinç yumağına katılmak için koşan Semih Şentürk
üzüntü içinde yerde oturan 22 yaşındaki genç futbolcu Alper Önal
’ın üzerinden atladı.
Alaycı bir ifadeyle genç Alper’in üzerinden atlayarak daha sonra gülen Semih Şentürk’ün
bu sevinci büyük tepkilere neden oldu.
Küme düşme mücadelesi veren Manisaspor’un son dakikalarda yediği gol sonrası yere çöken Alper Önal, Semih Şentürk’ün kendisine yaptığı o hareket nedeniyle oldukça üzgün olduğunu ifade etti.
”NEDEN YAPTIĞINI SORMAK İÇİN SESLENDİM DUYMADI”
Konuyla ilgili Skor
’a konuşan Alper, ”Maç içerisinde Semih abiyle hiçbir kötü diyaloğumuz olmadı. Kendisi iyi bir insan zaman zaman sohbet ettik. Golden sonra ben yerde üzüntü yaşıyordum. Birden gelip üzerimden atladı. Ne olduğunu anlamadım dönüp arkama baktım ve alaycı şekilde güldü. Neden böyle yaptığını sormak için seslendim ama beni duymadı. Daha sonra da oyundan çıktı zaten. Bir daha da konuşmadık” ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin